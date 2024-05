'Otišla sam na masažu i samo je zaiskrilo... Prevarila sam muža s maserkom, osjećam se krivo'

Od toga je prošlo šest godina, ali i dalje noću ne spavam, osjećam se krivo što sam tad prevarila muža. Došla sam do točke da mi je jedini izlaz priznati mu sve, započela je svoju ispovijest za The Sun jedna anonimna Britanka.

Ona ima 35, suprug 37 godina, piše da imaju sjajan brak koji traje sedam godina, o svemu otvoreno razgovaraju... Otkrila je i kako je došlo do prevare.

- Kad su nam prijatelji predložili da odemo na godišnji na Tajland bila sam oduševljena. Oduvijek sam htjela tamo otputovati i posjetiti stare hramove, plivati sa slonovima... Baš puno stvari sam htjela obići - piše ova Britanka i odmah nastavlja:

- Jedna od stvari koju sam htjela isprobati je tradicionalna tajlandska masaža. Jedan prijatelj stalno je ponavljao kako to moramo probati, kako je jako opuštajuće, kako djeluje terapeutski na vas... Kad sam vidjela da imamo tu masažu u ponudi hotela, odmah sam bukirala termin. Reći da sam uživala bio bi preblag izraz - piše dalje.

Masaža je uskoro postala 'posebna masaža'.

- Očekivala sam kako će to biti masaža cijelog tijela, ali stvari su eskalirale, maserka me dovela do orgazma... Sad kad razmislim o tome, trebala sam je zaustaviti, ali sam tad previše uživala - kaže ova dama.

Koja se vratila na još nekoliko masaža dok je bila na Tajlandu.

- Do kraja godišnjeg posjetila sam je nekoliko puta. Svaki put je završilo isto, a i ja sam njoj uzvratila uslugu. Osjećam se užasno krivo i mislim da sam izdala muža. Bojim se kako će sve to podnijeti ako mu kažem - napisala je...

Dio korisnika društvenih mreža piše joj da bi sve trebala priznati suprugu, ali puno njih joj poručuju da bi bilo bolje da to ostane njezina tajna...