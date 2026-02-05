Obavijesti

Ovdje možete čitati Epsteinove mailove kao da ste u njegovom inboxu! Tajne dostupne svima

Foto: Pixsell/Jmail.world/Screenshot

Sav materijal dolazi iz službenih izvora, prvenstveno objavljenih zahvaljujući Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea...

Admiral

Službene objave milijuna stranica dokumenata vezanih uz Jeffreyja Epsteina trebale su donijeti transparentnost, no umjesto toga stvorile su kaos nepreglednih i teško čitljivih PDF datoteka. Sve se promijenilo pojavom platforme Jmail.world, inovativnog projekta koji Epsteinov digitalni arhiv pretvara u poznato sučelje Gmaila, omogućujući svakome da zaviri u njegovu elektroničku poštu kao da se radi o vlastitom sandučiću, prenosi The Times of India. 

https://www.jmail.world/

Iza projekta stoje internetski "umjetnik" Riley Walz i softverski inženjer Luke Igel, koji su uočili ključni problem: javni podaci često su tehnički dostupni, ali praktički neupotrebljivi. Umjesto da javnost i novinari provode sate sortirajući razbacane skenove, njihov je cilj bio stvoriti intuitivno okruženje.

Koristeći tehnologiju za optičko prepoznavanje znakova (OCR) i umjetnu inteligenciju, pretvorili su tisuće zamućenih dokumenata u pretraživ tekst. Rezultat je sučelje koje vjerno oponaša Gmail, s mapama za primljenu i poslanu poštu, grupiranjem poruka u razgovore i moćnom trakom za pretraživanje.

IZRAZIO ŽALJENJE Starmer priznao pogrešku: Imenovao veleposlanika koji je lagao o vezama s Epsteinom
Starmer priznao pogrešku: Imenovao veleposlanika koji je lagao o vezama s Epsteinom

Platforma ne sadrži nikakve nove ili tajno pribavljene informacije. Sav materijal dolazi iz službenih izvora, prvenstveno objavljenih zahvaljujući Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea (EFTA), koji je krajem 2025. godine potpisao predsjednik Donald Trump. Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) nakon toga je objavilo više od tri milijuna stranica dokumenata, uključujući 180 tisuća fotografija i dvije tisuće videozapisa. Jmail objedinjuje upravo te, već javne mailove, koji su prethodno bili razasuti po sudskim arhivama i službenim vladinim repozitorijima.

Jmail je puno više od pukog arhiva e-pošte. Kreatori su ga proširili u "J-suite", ekosustav koji na sličan način organizira i druge vrste podataka. Tako platforma JPhotos nudi pregled objavljenih fotografija u sučelju nalik na Google Photos, dok JFlights omogućuje praćenje povijesti letova Epsteinovih privatnih zrakoplova. Na taj način, umjesto suhoparnih podataka, korisnici dobivaju jasan uvid u mrežu kontakata i kretanja, prateći prepiske s imenima poput Billa Gatesa, Noama Chomskog ili bivšeg direktora CIA-e Billa Burnsa.

