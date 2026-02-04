Obavijesti

Starmer priznao pogrešku: Imenovao veleposlanika koji je lagao o vezama s Epsteinom

Britanski premijer pod pritiskom oporbe i vlastite stranke objavio dokumente o imenovanju Petera Mandelsona, koji je napustio Dom lordova i završio pod policijskom istragom

Britanski premijer Keir Starmer izrazio je u srijedu žaljenje zbog imenovanja Petera Mandelsona za veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva u Washingtonu, rekavši da je laburistički veteran više puta lagao o svojim vezama s američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Starmer je popustio pod pritiskom oporbene Konzervativne stranke i vlastite Laburističke stranke da objavi dokumente o tome kako je Mandelson imenovan 2024. na mjesto veleposlanika.

Mandelson, koji je bio ministar u vladi u vrijeme vladavine laburista prije više od 15 godina, u utorak je napustio Dom lordova zbog veza s Epsteinom i sada je pod policijskom istragom zbog navodnog nedoličnog ponašanja u službi.

Datoteke koje je prošli tjedan objavilo američko Ministarstvo pravosuđa uključuju poruke koje sugeriraju da je Mandelson slao povjerljive vladine dokumente Epsteinu, za što je bio plaćen.

Mandelson je rekao da se ne sjeća da je primio novac te nije javno komentirao navode o curenju dokumenata, niti je odgovorio na poruke u kojima se tražio komentar.

U srijedu se Starmer branio rekavši da je brzo reagirao i oduzeo sve titule i uloge čovjeku kojeg je optužio za izdaju Britanije.

No Starmerovo objašnjenje o tome kako je Mandelson imenovan nije utišalo oporbu, koja je dovela u pitanje procjenu Starmera i njegovog najbližeg savjetnika Morgana McSweeneyja.

Situacija također nije utišala bijes u Laburističkoj stranci, a zastupnici su sve frustriraniji nizom neugodnih političkih zaokreta.

