Pogledajte zašto je današnji dan poseban: Upsss... Već smo službeno bliži 2050. nego 2000.

Zanimljiv post osvanuo je u utorak navečer na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

"Sutra će biti 2. srpnja 2025., što je točno sredina između 2000. i 2050. Svakim danom nakon toga sve smo bliže 2050., a 2000. sve više ostavljamo iza sebe.

Dok ste vi scrollali po TikToku, kuckali po WhatsAppu i žalili se na vrućinu, stigli smo do jednog od onih trenutaka koji tjeraju na preispitivanje života, svemira i činjenice da ste jučer zaboravili zašto ste ušli u kuhinju.

Naime, 2. srpnja 2025. je službeni vremenski "midtpoint" između 2000. i 2050. Da, dobro ste pročitali. Sredina. Pola puta. Ravno 25 godina od kada je Britney pjevala "Oops!... I Did It Again", a ravno 25 godina do trenutka kada ćemo vjerojatno imati leteće skutere, a računala će nas zamijeniti i u kavama s prijateljima.

Zvuči zastrašujuće? Možda. Ali nije najgore. Najgore je što i dalje imamo potrebu reći: "Ma 90-e su bile nedavno!"

Ne, nisu.

Ako su 90-e bile nedavno, onda je i Nokia 3310 još uvijek high-tech, a "Titanic" se još vrti u kinima. No bez obzira na kalendare i godine koje tvrdoglavo idu naprijed, svi mi koji se sjećamo zvuka spajanja na internet (onog krrrrhhh-eeeeeee-bzzzzzz) znamo istinu: vrijeme je iluzija, a 2002. je bila prije tri dana, najviše.

Malo se šalimo, a šale se (ili tješe) i korisnici X-a,

'Iako nas kalendar podsjeća da starimo brže nego što želimo priznati, postoji jedna utješna činjenica - svi starimo zajedno', napisao je jedan korisnik.