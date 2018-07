Stara 2000 godina: Tisuće ljudi žele piti tekućinu iz sarkofaga

Tisuće ljudi želi piti crvenu tekućinu pronađenu u 2000 godina starom sarkofagu u Egiptu. Otkako je pronađen, crni granitni sarkofag predmet je raznih spekulacija i nagađanja o tome što je unutra. Neki su čak tvrdili da ga se ne bi smjelo otvarati jer bi to moglo pokrenuti početak mračnog doba.

Nakon što je konačno otvoren, arheolozi su u njemu pronašli tri raspadnuta kostura koja su se nalazila u povećoj količini prljave vode, izjavili su iz nadležnog ministarstva u Egiptu.

Thousands sign up to drink red liquid from mysterious 2000-year-old sarcophagus https://t.co/zsSzbbO8fi

Voda koja je napunila sarkofag najvjerojatnije je došla iz kanalizacije i glavni je uzrok što su se mumije u sarkofagu raspale. Pretpostavlja se da je riječ o posmrtnim ostacima ratnika. Na jednom od kostura pronađena je ozljeda koja izgleda kao da je izazvana strijelom, tvrde stručnjaci.

Nedugo nakon objave otkrića, krenula je peticija koje je potpisalo tisuće ljudi - svi oni žele popiti vodu iz sarkofaga, piše Independent.

- Moramo popiti crvenu tekućinu iz prokletog mračnog sarkofaga kao neko energetsko piće pa ćemo na taj način preuzeti te moći i umrijeti - stoji u peticiji.

Neki su se nadali da je u sarkofagu tijelo Aleksandra Velikog, čije tijelo nikada nije pronađeno.

#Egyptian archaeologists have dashed hopes that a newly-discovered ancient sarcophagus might contain the remains of Alexander the Great, finding instead a mummified family swimming in red liquid https://t.co/FWfQoXuAkh pic.twitter.com/jcGe1QzhpJ