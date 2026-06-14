Potpuno sam gluh. Ali jezik ljubavi itekako razumijem!

Ne čujem vas, ali osjećam koliko me volite! Ljudi, ja sam Winston, križani staford star godinu dana. U Skloništu su utvrdili da sam potpuno gluh. Unatoč tome odlično se snalazim gdje god se nađem i vodim ispunjen pseći život.

Jako sam dobar, vesele naravi, a volim maženje i uživam u igri. Uvijek sam spreman za druženje. Odlično se slažem s ljudima i psima.

Foto: Dumovec

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