Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Winston ne čuje, no unatoč tomu vodi ispunjen pseći život, te uživa u igri
umomi me
Potpuno sam gluh. Ali jezik ljubavi itekako razumijem!
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Ne čujem vas, ali osjećam koliko me volite! Ljudi, ja sam Winston, križani staford star godinu dana. U Skloništu su utvrdili da sam potpuno gluh. Unatoč tome odlično se snalazim gdje god se nađem i vodim ispunjen pseći život.
Jako sam dobar, vesele naravi, a volim maženje i uživam u igri. Uvijek sam spreman za druženje. Odlično se slažem s ljudima i psima.
Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr
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