Sarajliji lopov opljačkao stan, a on mu javno uputio poruku: 'Smeđe cipele su ti promašaj'

Bosanskom novinaru Harisu Dedoviću lopov je opljačkao stan, a on je zatim satiričnim tekstom kojeg je zalijepio na ulazna vrata upozorio susjede da pripaze na svoju imovinu. Tekst je također uslikao i podijelio na svojem Facebook profilu, piše Klix.ba.

U opisu fotografije Dedović je istaknuo da se već neko vrijeme njegovi susjedi na Višnjiku žale da im nestaju stvari. Jučer je to iskusio na svojoj koži.

Lopov je iz Dedovićeva stana odnio nekoliko pari obuće, neke osobne stvari, kao i novac.

- Ako ti je trebalo i nisi imao što obući, halal bile čizme i cipele. One žute čizme 'kanađanke' su ti jako stare, jer ja i zimi rijetko nosim čizme pa mi mogu dugo trajati. S druge strane, u voznom su stanju i nisu iznošene previše. Uzmi sprej za impregnaciju pred zimu, naprskaj dobro. Smeđe cipele su ti promašaj. Neka čudna nijansa. Teško ćeš naći remen za uz njih, ali mogu ono 'kežual koša' preko kaiša. I one su nekoliko puta obuvene, kad sam imao neka gostovanja na TV-u ili nekim konferencijama- naveo je urednik satiričnog portala 'Šatro'.

Potom je savjetovao lopovu i što da učini ako kojim slučajem ponovo odluči ući u tuđi privatni prostor.

- Ako budeš ulazio opet, nemoj kidati vrata od ormara. Nisi morao ni ovaj put – klizna su. Što se tiče keša, ako ti je trebalo i to je halal. Razumijem, sve je kaos poskupilo. Ja sam to ostavio od nekih dnevnica za odmora, ali nema veze, zaradit će se ako Bog da, pa ću razmijeniti. Američki dolar je skočio pofino, pa pazi da te ne zavrnu u banci ili mjenjačnici po starom kursu. On ti je koto izaš'o 'bare-bare' s eurima. Ono što ti ne mogu halaliti je da si vjerojatno ulazio u obući. Tepisi su mi svježe oprani. Ošurio sam se stišćući onu pumpicu dok sam dezinficirao sve kuda si vjerojatno prošao. Došle mi podlaktice k'o kod Ronnija Colemana. Doduše nisi ništa isprlj'o. Hvala ti za to. Nisi vala mor'o ovoliko razbacano ostavit', ali kontam, u brzini je bilo. Uzdravlje. Haris- napisao je Dedović.

- Ovo pišem samo da ne moram da objašnjavam svima pojedinačno – sve je u redu. Ništa se strašno nije dogodilo, hvala Bogu. Desila se materijalna šteta. Ona je nadoknadiva. Ja sam dobro. Nismo se sreli. I da ne srljamo s osudama. Ko zna kakva je muka možda natjerala nekoga da hoda navečer i otvara tuđe kuće- poručio je na kraju Dedović.