Sedam preslatkih štenaca spremni su za novi početak

Sedam preslatkih štenaca, Dolly, Dusty, Demi, Dori, Doby, Diego i Dexter traže novi dom. S tri mjeseca starosti stiglo je vrijeme da im u Sklonište za životinje Zadarske županije počnu tražiti domove za zauvijek

Uz njih je i njihova brižna mama Debby, koja se dosad divno brinula o svojim mališanima.

Bok! Tu smo da vam kažemo da smo dobro i da smo sada dovoljno veliki da počnemo tražiti svoje ljude. Mi smo Dolly, Dusty, Demi, Dori, Doby, Diego i Dexter, vesela ekipa razigranih štenaca.

Naša mama Debby brinula se za nas najbolje što je mogla, ali sada se svi pomalo nadamo da ćemo uskoro upoznati dobre ljude koji će nam pružiti dom pun ljubavi. Volimo igru, trčanje, maženje i sve ono što štenci najviše vole.

Ako tražite novog malog prijatelja koji će vam uljepšati svaki dan, možda baš jedan od nas čeka upravo vas. Zovite i dođite po nas.

Kontakt-broj: 095/792 5781, sapice@zadarski-azil.com

