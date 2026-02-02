Skandal u hramu: Budistički redovnici uhićeni s pornićima, pumpom za penis i eskort listom

Četiri budistička redovnika uhićena su na Tajlandu nakon što je policijska racija u njihovom hramu otkrila zalihu pornografskih materijala, seksualnih igračaka, pumpicu za penis i popis eskort dama. Vjerski vođe su, kako se navodi, prekršili svoje redovničke zavjete držeći zabranjene predmete u samostanu Phrom Sunthon u provinciji Chonburi, prenosi Daily Mail.

Policija je upala na posjed 27. siječnja nakon dojava da redovnici posjeduju vatreno oružje i drogu. Tri od četiri uhićena redovnika također su navodno bila pozitivna na metamfetamin. Sva četvorica su u međuvremenu raščinjena i izbačena iz vjerskog reda.

Dramatične snimke racije prikazuju policajce kako pretražuju spavaće sobe, gdje su pronašli oko 2400 eura u gotovini, pištolj, pumpicu za povećanje penisa, popis kontakata prostitutki te DVD player s pornografskim filmom koji je još bio unutra. Policajci su uhitili Phra Supachaija Jantawonga (35), Phra Wirata Mukdasanita (45) i Phra Thanapola Maisona (59), kao i opata hrama, Phra Photisanga Taebmuana, za kojeg se utvrdilo da je pripadnik naroda Karen i da nije registriran u civilnim evidencijama.

Pukovnik Saksilp Kamnoedsin iz Zapovjedništva za unutarnje sigurnosne operacije (ISOC) Chonburija izjavio je da je racija provedena nakon što su se seljani požalili na navodnu upotrebu droge i vatrenog oružja na području hrama.

​- Tri redovnika za koja je utvrđeno da su koristila drogu bit će poslana policiji i nadležnim tijelima na rehabilitaciju. Opat će biti predan policiji na ispitivanje, a zatim deportiran u svoju zemlju podrijetla - izjavio je.

Jedan od optuženih redovnika, Supachai, tvrdio je da je uzimao metamfetamin otprilike tri godine kako bi "ublažio bolove uzrokovane dijabetesom i visokim krvnim tlakom".

​- To je za ublažavanje bolova u živcima. Kad je bol stvarno jaka, uzmem takve tablete. Ali koristim ih samo za stvarno jake bolove - tvrdio je.

Vlasti su potvrdile da će tri redovnika biti poslana na odvikavanje od droga, dok je opat predan imigracijskim službenicima na daljnju istragu.

Prema Nacionalnom uredu za budizam, otprilike 93,4 posto tajlandske populacije su budisti, a diljem zemlje postoji oko 45 tisuća hramova. Međutim, povjerenje javnosti u budistički red u zemlji narušeno je zločinima i skandalima, uključujući i veliki skandal zavođenja u srpnju, kada je otkriveno da je niz visokopozicioniranih redovnika preusmjeravao sredstva hrama ženi imena Wilawan Emsawat (35), poznatoj kao Sika Golf, piše Daily Mail.

Golf je uhićena i priznala je ucjenjivanje starijih redovnika u popularnim hramovima u nekoliko provincija, kao i pranje novca i primanje ukradene robe. Policija je izvijestila da je na uređajima pronađenim u njezinu domu otkrila arhivu od oko 80 tisuća seksualno eksplicitnih slika i videozapisa koji uključuju više starijih redovnika iz različitih hramova diljem zemlje. Vjeruje se da je ucjenjivanjem vjerskih osoba zaradila gotovo 10,5 milijuna eura.

Policijski izvori su tada za Bangkok Post rekli da je Golf bila supruga lokalnog političara koji ju je napustio nakon što je saznao da noću zove ljubavnike i prima donacije koje su redovnici dobivali i potom darovali njoj. Navodno je unajmljivala luksuznu kuću za 800 do 1070 eura mjesečno i koristila luksuzne automobile kako bi putovala do hramova i gradila svoj imidž. Vlasti smatraju da je Golf stvarala bliske odnose s redovnicima prije nego što bi od njih tražila novac kako bi detalje njihovih odnosa zadržala u tajnosti.