Složi puzzle u Zagrebu! Šaht u Heinzelovoj naljutio mnoge: 'Pa ovo kao da je dijete farbalo...'

Složi puzzle u Zagrebu! Šaht u Heinzelovoj naljutio mnoge: 'Pa ovo kao da je dijete farbalo...'
'Negdje na nekoj stazi u gradu fali ovaj poklopac šahta', našalila se jedna korisnica Facebooka

Nesvakidašnji prizor u prometnoj Heinzelovoj ulici u Zagrebu nasmijao je prolaznike. A poneke i naljutio. Farbanje je krenulo po zlu, a fotografiju je početkom tjedna objavila Facebook grupa Fotografije Zagreba. Šaht je ofarban u bojama zebre i biciklističke staze. 

Nanizalo se zanimljivih komentara ispod objave. Nekima nije bilo jasno što se tu dogodilo... 

- Negdje na nekoj stazi u gradu fali ovaj poklopac šahta - našalila se jedna korisnica. 

- Ne razumijem zašto se kod nas sve radi na pola? Da to nije moglo biti kako treba nije mi jasno! Pa ja da sam gradonačelnik, pa ne bi mi to potpisao nitko da je gotovo, niti bi ikad ovakav posao potpisao za fakturiranje. Rubnjak nije napravljen, asfalt kao da ga je dijete u pješčaniku radilo....pa vlasti kao da žele da se svi odselimo - dodao je drugi korisnik. 'Moj OCD ovo ne može podnijeti', našalila se jedna žena. 

- Ovakva 'nova' regulacija prometa osmišljena na svoju ruku trebala je negdje biti i prezentirana javnosti prije uvođenja... kaj sad to znači, tome me nisu učili u autoškoli - zaključio je korisnik iz Facebook grupe. 

