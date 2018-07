Snimili posljednjeg iz plemena: Sam je u džungli već 22 godine

Jedini preživjeli član jednog plemena u Brazilu, točnije u državi Rondonia je nedavno snimljen po drugi put otkako 22 godine živi sam. Poznat je pod nazivom "Čovjek u rupi" jer kopa rupe u koje se ili skriva ili ih koristi kako bi uhvatio životinje.

Snimljen je polugol kako sječe drvo.

Incredible footage has been released of an uncontacted indigenous man who has lived alone in an Amazon forest for at least 22 years



