Spektakularna snimka kod Kornata: 'Vidija san kitove u oceanima, ali ne kod Murtera'

U subotu oko 15 sati moreplovac je snimio kita između Murtera i Opata koji je ulaz u Kornate.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimio kita kod Kornata

- Dug je oko 15 metara i dugo je kružio oko nas. Cijeli život sam na moru, ali nikad kita tu nisam vidio. Vidio sam ga u oceanima. Nikad između Murtera i Opata - rekao nam je Darko Turčinov koji je vozio brod za jednodnevne izlete na Kornate.

Dr. Tomislav Gomerčić iz Zavoda za veterinarsku biologiju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu rekao nam je kako se vrlo vjerojatno radi o velikom sjevernom kitu.

- Najvjerojatnije se radi o velikom sjevernom kitu. Svakih par godina zna biti viđen u Jadranu, ali je stalni stanovnik Sredozemlja. Dakle ima slučajeva da zalaze i do našeg Jadrana što nije pretjerano čudno, no s druge strane jest s obzirom da nije česti gost - kratko nam je rekao dr. Gomerčić.

Veliki sjeverni kit ugrožena je vrsta te je zaštićen zakonom. Njegova prosječna dužina iznosi 20 metara, što je i veće nego ga je procijenio čitatelj koji ga je snimio.

Prepoznatljiv po leđnoj peraji

Prof. dr. sc. Martina Đuras s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također se slaže kako bi to mogao biti upravo veliki sjeverni kit, a čemu u prilog najviše govori boja, način izranjanja, te položaj leđne peraje.

- Ta vrsta je vrlo tamna u području leđa što je vidljivo i iz snimke, i nema nikakvih posebnih boja. Na strani trbuha je bijela odnosno svjetlijih boja, dok se na snimci može vidjeti i karakteristična trokutasta peraja koja se kod velikog sjevernog kita nalazi više straga na tijelu, pa istu možemo vidjeti tek u onom zadnjem dijelu izrona - objašnjava profesorica Đuras, dodajući da se puno istraživanja nad ovom vrstom provodi na zapadnom dijelu Sredozemlja.

Kitovi u jadranskom moru nisu prizor koji možete očekivati pri bilo kojem odlasku na more. No plovidbom Jadranom, posebice ako odlazite u dublje more, povećavate si šanse da ćete usput vidjeti neke od lokalnih kitova.

Kitovi u jadranskom moru koje možete vidjeti kod nas su dobri dupin, kratkokljuni obični dupin, glavati dupin, ulješura, prugasti dupin, veliki kit, bjelogrli dupin i Cuvierov kljunasti kit.

Kitovi su kod nas zaštićeni te ih nije dozvoljeno loviti. Ako naiđete na njih u divljini, kontakt je najbolje svesti na minimum. Iako su kitovi, a posebice dupini, druželjubive životinje, ljudski utjecaj može imati negativni utjecaj na njihove dnevne rutine te može uzrokovati brojne probleme.