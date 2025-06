Splićanin komentirao izbore pa postao zvijezda i nasmijao sve: 'Demokracija nije za idiote!'

Mi smo kretenski narod, demokracija nije za idiote, rekao je gospodin Mladen komentirajući lokalne izbore u Splitu gdje je pobjedu odnio HDZ-ovac Tomislav Šuta i postao novi gradonačelnik.

Snimka njegove izjave koju je dao za TV Dalmaciju postala je hit. Preplavila je društvene mreže, a "dida u crvenom", kako su ga brojni nazvali, izrazio je svoje nezadovoljstvo ishodom izbora.

Nasmijao je stotine koji mu daju podršku, dok su drugi ipak bili podijeljenog mišljenja o novoj i staroj vlasti u gradu pod Marjanom.

- Ma ne interesira me to, to su svi lopovi, ista je to banda - i gori i doli i sjever i jug, istok, zapad. I na Marsu su isto lopovi - rekao je.

Na pitanje misli li da će Šuta što promijeniti, kaže: "Ma ništa to".

Foto: TV Dalmacija

- Nasluša san se ja tih laži. Ovo su mi bili zadnji izbori i nikad, nikad više. 'Oćete da vam kažen zašto? Kriminalci, osuđeni, oni pod istragom, imaju se pravo natjecati. Kakvi smo mi to narod? Ako će sad govoriti da imaju legitimitet, da je Puljak pobjedio, opet nema legitimitet. Od sto ljudi, 30 ih je izašlo. Pa mislim, to je sprdačina. A čita san na Facebooku da se ljudi bune ako bi bila globa ako ne izađeš. A šta su oni u Australiji, Novom Zelandu, Belgiji i di sve ima... Jesu oni glupi? A petsto općina, pa New York nema petsto općina! Mi smo kretenski narod, demokracija nije za idiote. Demokracija je za pametne ljude koji će znati koristiti demokratska prava. A mi ne znamo ništa - rekao je.

"Sve objasnija dida u crvenom", "Gospodin u crvenom je sve objasnio u jednoj rečenici", "Bravo gospodine u crvenoj majici!", nižu se komentari.