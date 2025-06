Splićanka uralala na Azijatkinju, vikala da je go***. Dobila devet dana zatvora i 1000 eura kazne

Splićanka Zrinka B. (44) dobila je ukupno devet dana zatvora i morat će platiti novčanu kaznu od tisuću eura zato što je verbalno napala Azijatkinju Katye K., a potom i pljunula na njenog partnera Martina J.

Rasistički ispad Zrinka B imala je prošlog ljeta u splitskoj trgovini Konzum na Branimiroj obali. Ispred trgovine se na naročito drzak i nepristojan način obratila 30-godišnjem paru Martinu J. i Katye K.

Rekla im je: 'Yellow piece of shit, you don't have rights in Europe.' Potom je nastavila na hrvatskom jeziku: 'Kome ćeš se javiti. Evo ti Schengen. Kome ćeš me prijaviti. Europolu, Interpolu, USKOK-u, PNUSKOK-u, to je naša policija., piše Dalmatinski portal.

Zatvorsku kaznu već je lani odslužila.

Žena je na sudu rekla da joj je ovo prvi put u životu iskustvo s osobom žute rase, a da nije imala namjeru povrijediti ženu te da se ne sjeća da joj je rekla da nije dobrodošla.

Policija je tražila 30 dana zatvora i 3900 eura kazne jer je ničim izazvana iskazala izuzetnu drskost i upornost te zbog bojazni da će ponoviti ovakve prekršaje. Radi se, naime, o višestrukom recidivistu.

Sud se odlučio za blažu sankciju cijeneći olakotnim djelomično priznanje djela, navodi Dalmatinski, a otegotna je bila višestruka osuđivanost pa je izrečena kazna zatvora jer ponavljanjem prekršaja javnog reda i mira okrivljena manifestira posebnu upornost u činjenju prekršaja