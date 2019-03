Stao na suncobran da ga vjetar ne odnese: A onda je - poletio!

Sadik Kocadalli iz turske provincije Osmaniye na jugu države ovih dana je pravi hit društvenih mreža nakon što su ga sigurnosne kamere snimile kako - leti!

Sadik je naime sjedio s prijateljima za stolom kada je jaki vjetar počeo pomicati suncobran. Sadik je pokušao zadržati suncobran da ga vjetar ne odnese, popeo se na postolje, a onda je vjetar odnio i njega i suncobran. Sve su zabilježile sigurnosne kamere.

"It's a bird, it's a plane, it's a man flying on an umbrella": Footage of a Turkish man flying through the air on an umbrella base after trying to hold it down during severe winds goes viral on social mediahttps://t.co/5P5eLRRgUQ pic.twitter.com/YH16pCgO1S