Stiže 'Ozempets'? Rade na injekcijama za mršavljenje pasa i mačaka, evo što kažu studije

Problem pretilosti kod kućnih ljubimaca postao je globalna epidemija. Prema pisanju The Guardiana, procjenjuje se da je u SAD-u čak 60% kućnih ljubimaca pretilo, dok neke studije sugeriraju da bi do 65% pasa u Velikoj Britaniji moglo imati prekomjernu težinu.

Krivci? Vlasnici, industrija hrane za kućne ljubimce i, naravno, sami pohlepni psi i mačke. Rješenje je možda na pomolu - injekcije za mršavljenje. No koliko je to dobro...

Da, dobro ste pročitali. U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno je u tijeku pilot studija koja testira učinkovitost lijekova iz skupine GLP-1 na mačkama. U tu kategoriju spadaju i planetarno popularni lijekovi za ljude poput Wegovyja, Mounjara i Ozempica, piše The Guardian.

Iako se injekcije za mršavljenje za mačke mogu činiti kao drastičan korak, važno je znati da, primjerice, samo u Velikoj Britaniji postoji oko 54.500 mačaka s dijabetesom. Mnoge od njih već sada primaju terapiju koja se sastoji od dvostrukih dnevnih injekcija inzulina. Pilot studija, nazvana MEOW-1, testira injekcijski implantat koji bi djelovao čak šest mjeseci.

Ime studije MEOW-1 je akronim za "ManagEment of Over Weight cats" (Upravljanje prekomjernom težinom kod mačaka), što je prilično nategnuto, ali pamtljivo ime. Princip rada je jednostavan i učinkovit.

Lijekovi iz skupine GLP-1 oponašaju hormon koji prirodno usporava probavu i potiskuje osjećaj gladi. Na taj način ljubimac unosi manje kalorija bez osjećaja stresa ili stalne gladi, što olakšava kontrolirani gubitak težine.

Koliko će to koštati vlasnike?

Točan iznos terapije još nije poznat, no tvrtka koja provodi istraživanje nada se da će cijena biti ispod 90 € mjesečno. Iako se to može činiti kao velik iznos, to bi predstavljalo značajnu uštedu za vlasnike čiji ljubimci već sada, "na crno", koriste ljudsku verziju Ozempica koju im propisuju veterinari po cijenama za ljude.

Usporedbe radi, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca već sada troše znatno više od toga na premium hranu za pse ili razne poslastice i igračke.

Znači li to da je došao kraj eri bucmastih, umiljatih ljubimaca koje viđamo na društvenim mrežama? Ako se studija pokaže uspješnom, preslatki, ali nezdravi ljubimci s drastično skraćenim životnim vijekom mogli bi postati stvar prošlosti.

Iako su mnogima smiješni videozapisi mačaka koje su predebele da prođu kroz vratašca, problem je stvaran. Mnogi vlasnici dobrobit i sreću svog ljubimca mjere njegovim apetitom. Uostalom, kakav je to pas kojeg ne zanima hrana? Odgovor bi uskoro mogao biti - "Ozempet".

Kako stručnjaci upozoravaju: "Pretilost ostaje najveći zdravstveni problem naših ljubimaca koji se danas može spriječiti."