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ŠTO JE S GLAVOM? Influencerice mazile aligatore nekoliko dana nakon smrtonosnog napada...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ŠTO JE S GLAVOM? Influencerice mazile aligatore nekoliko dana nakon smrtonosnog napada...
Foto: TikTok
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Zbog uznemiravanja divljih životinja, što je na Floridi protuzakonito, pokrenuta je istraga...

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Dvije influencerice našle su se pod istragom nakon što je njihov video u kojem maze aligatore na Floridi postao viralan, i to samo nekoliko dana nakon što je jedna osoba smrtno stradala u napadu aligatora. Video je izazvao bijes javnosti i pokrenuo ozbiljna pitanja o opasnim trendovima na društvenim mrežama. TikTokerica Kileigh Rose objavila je videozapis uz opis: "Pođite s nama maziti aligatore", najavljujući ono što su ona i njezina prijateljica smatrale zabavnom ljetnom avanturom. Međutim, njihova nepromišljenost ubrzo je postala glavna vijest.

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U jednom isječku, koji je prije brisanja prikupio više od dva milijuna pregleda, vidi se kako djevojke veslaju u malom, prozirnom kanuu u državnom parku Silver Springs. Jedna od njih potom spušta ruku u vodu i gladi aligatora po leđima, izvijestio je New York Post.

​- Jesi li to snimila? Upravo sam ga pošteno izmazila - rekla je kroz smijeh.

Drugi video, koji je dosegao nevjerojatan 21 milijun pregleda, prikazuje trenutak u kojem se aligator uznemireno koprca tik uz njihov kanu. Prijateljica je uzviknula psovku dok je životinja opasno zapljuskivala vodu, a Kileigh je vrištala od straha s daske za veslanje.

Zbog uznemiravanja divljih životinja, što je na Floridi protuzakonito, pokrenuta je istraga. Komisija za očuvanje riba i divljih životinja Floride (FWC) istražuje snimke, a influencericama prijeti novčana kazna od 500 dolara ili čak 60 dana zatvora. Maženje aligatora smatra se uznemiravanjem, a vlasti takve slučajeve shvaćaju vrlo ozbiljno.

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Reakcije na društvenim mrežama bile su gotovo jednoglasno osuđujuće. Većina pratitelja nije imala suosjećanja za nevolje u kojima su se djevojke našle.

"Mora biti posljedica. Ovo je stopostotno uznemiravanje aligatora. Životinja pliva dalje od njih, čak i sikće kao upozorenje, ali ona je nastavlja pratiti", napisao je jedan zgroženi korisnik.

"Nisu baš najbistrije u kutiji", dodao je drugi.

U sjeni nedavnih tragedija

Ovaj bizarni incident dogodio se u vrijeme pojačane napetosti zbog najmanje tri zastrašujuća napada aligatora na Floridi. Samo nekoliko dana prije objave videa, 31-godišnja Brittany Clark smrtno je stradala 28. lipnja dok je plivala u rijeci Econlockhatchee, oko 145 kilometara od mjesta gdje su influencerice snimale svoj sadržaj.

Osim toga, 27. lipnja jedanaestogodišnji dječak Brodie Terry iz Pennsylvanije ostao je bez ruke dok je s obitelji bio na pecanju. Ribar James Grayson McMicken (71) također je napadnut trećeg srpnja, a život je spasio tako što je aligatoru zabio palac u oko i udarao ga štapom za pecanje. Stručnjaci upozoravaju da se ovi događaji poklapaju sa sezonom parenja aligatora, kada su životinje agresivnije i teritorijalnije.

Slučaj Kileigh Rose nije usamljen. Sve je izraženiji trend na društvenim mrežama u kojem pojedinci sudjeluju u rizičnim interakcijama s divljim životinjama u potrazi za viralnom slavom. U ožujku ove godine FWC je istraživao drugog influencera zbog pucanja na aligatora, dok se u svibnju influencer poznat kao "Clavicular" suočio s kaznenim prijavama jer je tijekom prijenosa uživo pucao na aligatora u Evergladesu.

Stručnjaci za zaštitu životinja izražavaju duboku zabrinutost jer takvi videozapisi normaliziraju opasno ponašanje i potiču druge na slične postupke, čime ugrožavaju i ljude i životinje. Istraživanja su pokazala da videozapisi interakcija s divljim životinjama mogu smanjiti percepciju javnosti o stvarnim opasnostima i povećati želju za sličnim iskustvima. Ovaj takozvani "Instagram efekt" dovodi do sve većeg broja posjetitelja u osjetljivim staništima, što može imati razorne posljedice za okoliš i divlje životinje.

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