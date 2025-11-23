Obavijesti

Trump voli ismijavati Bidena zbog jedne stvari - ali i sam postaje viralan jer radi isto!

Trump voli ismijavati Bidena zbog jedne stvari - ali i sam postaje viralan jer radi isto!
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

U međuvremenu, Trump, koji je samo četiri godine mlađi od Bidena, prošlog se mjeseca javno narugao i Bidenovoj tjelesnoj građi...

Američki predsjednik Donald Trump (79) ponovno se okomio na prethodnika Joea Bidena (83), optužujući ga da "spava cijelo vrijeme", unatoč tome što se i sam prije samo nekoliko tjedana našao na udaru kritika zbog fotografija na kojima se činilo da drijema tijekom službenog sastanka.

Prema pisanju portala HuffPost, početkom mjeseca internetom su se proširile slike s jednog sastanka u Bijeloj kući, održanog 6. studenog, na kojima se činilo da se Trump bori kako bi ostao budan. Na fotografijama se vidi kako Trump zatvara oči, a u nekoliko navrata ih i prekriva rukama.

Unatoč tome, Trump je ustrajao u korištenju svog poznatog nadimka za Bidena, "Pospani Joe", te je ponovno spomenuo njegove navike spavanja tijekom sastanka sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u Ovalnom uredu.

"Prijestolonasljednik ne spava puno, a ni ja ne spavam puno. Mislim da imamo isti raspored", rekao je Trump novinaru koji ga je upitao kako organizira svoje vrijeme.

FILE PHOTO: Inauguration ceremony for Trump's second presidential term
Foto: Chip Somodevilla/REUTERS

Trump je zatim iskoristio priliku da uvrijedi svog prethodnika.

"A ako puno spavate dok ste predsjednik... mi smo upravo imali jednog koji je spavao više od bilo kojeg predsjednika u povijesti", nastavio je. "Srušio je sve rekorde. Spava cijelo vrijeme, danju, noću, na plaži. Jedini čovjek koji može zaspati na plaži dok ga novinari gledaju", dodao je Trump, aludirajući na snimku Bidena s ljetovanja.

"Kada volite svoj posao, kada volite svoju zemlju i kada ste na poziciji kao što smo mi - budući kralj, iznimno cijenjeni prijestolonasljednik i, u mojem slučaju, predsjednik - onda razmišljate o svojoj zemlji", zaključio je.

FILE PHOTO: Inauguration ceremony for Trump's second presidential term
Foto: SAUL LOEB/REUTERS

U međuvremenu, Trump, koji je samo četiri godine mlađi od Bidena, prošlog se mjeseca javno narugao i Bidenovoj tjelesnoj građi tijekom sastanka s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem. U bizarnom ispadu, Trump je razmatrao koji je od američkih predsjednika spremniji pokazati svoje tijelo na plaži.

Trump se požalio publici da je "netko rekao Bidenu da dobro izgleda u kupaćem kostimu".

"Nećete mene vidjeti u kupaćim gaćama na plaži u Argentini, kako padam i ne mogu podići stolicu od jednog kilograma namijenjenu starim ljudima", nepovezano je govorio Trump. Čini se da je referirao na izvještaj New York Posta iz srpnja, u kojem se tvrdilo da se Biden mučio s postavljanjem ležaljke za plažu dok je provodio vrijeme s obitelji u Malibuu.

Trumpovi komentari, usmjereni na Bidenovu dob i zdravlje, nastavljaju produbljivati oštru retoriku koja obilježava američku političku scenu.

