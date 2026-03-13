Skalina je 2014. imala prvog mladunca nazvanog Bubbles kojeg opažamo uz južnu obalu Istre. 2019. je imala još jednog mladunca koji još nije dobio ime i kojeg smo zadnji put vidjeli 2023., pisao je Plavi svijet
Uginula je dupinka Skalina iz rijeke Jadro: 'Svi smo se nadali drugačijem ishodu, ali...'
Dupinka Skalina se prije gotovo mjesec dana pojavila u rijeci Jadri. Mještani i javnost pažljivo su pratili što se s njom događa, pogotovo jer su se nadali da će se ona vratiti u more.
Ona se i okotila u rijeci, ali mladunac je nažalost preminuo. Mjesec dana nakon toga, nove tužne vijesti. Facebook stranica Blue World Institute objavila je da je u ušću rijeke Jadre pronađen uginuli dupin.
- Jutros nam je g. Pero Ugarković dojavio opažanje uginulog dobrog dupina na ušću Jadra. On i kolege iz Javna ustanova "More i krš" izašli su na teren kako bi obavili očevid te su fotografirali životinju. Na temelju fotografija utvrdili smo da se, nažalost, radi o Skalini. Iscrpljenost, a moguće i infekcija, vjerojatni su uzroci ugibanja. Iako smo se svi nadali drugačijem ishodu, ova nas je vijest duboko rastužila - napisali su u objavi.
Sama Skalina je odrasla ženka koju su prvi puta vidjeli 2005.
- Skalina je 2014. imala prvog mladunca nazvanog Bubbles kojeg opažamo uz južnu obalu Istre. 2019. je imala još jednog mladunca koji još nije dobio ime i kojeg smo zadnji put vidjeli 2023. Njeni najbolji prijatelji su Sansego (s kojim smo je vidjeli pet puta) i Bonbon, također ženka vjerojatno slične starosti. Skalinu smo vidjeli sa ukupno više od 260 drugih dupina, a njena opažanja su bila od Kamenjaka u Istri i zapadne strane Cresa sve do Kvarnerića i Velog Lošinja. Njeno do sada zabilježeno kretanje uglavnom je bilo unutar područja od 100 km između najudaljenijih točaka. U ovom slučaju Skalina je opažena gotovo 200 km od najjužnije točke njenih prethodnih opažanja! - napisali su u veljači u Plavom svijetu.