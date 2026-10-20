Upoznajte Margo! Ovu ljepoticu sve zanima i jako se voli maziti

Margo je petogodišnja ljepotica koja obožava ići u šetnje. Na povodcu lijepo hoda, sluša dok joj se priča i sve je interesira. Velika je maza i najviše želi biti uz čovjeka. Rado će vam praviti društvo bilo gdje pa i kada svratite u omiljeni kafić i restoran.

Jako joj je važno da vas može dodirivati šapicom dok odmara.

Svašta je iza nje, no ponovno je stekla povjerenje u ljude i opustila se. Ipak, u većem društvu ljudi pomalo je sramežljiva i treba joj malo prostora i vremena kako bi prišla upoznati se.

Ne voli more.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Margo ima snažan lovački instinkt i traži udomitelje koji imaju iskustva s ovom pasminom. Položila je test socijalizacije, ali joj treba još malo socijalizacije s drugim životinjama.

Udomljava se kao jedini pas u kućanstvu.

Kastrirana je i cijepljena protiv virusnih zaraznih bolesti.

Broj njenog mikročipa je 191035000217086.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Margo je trenutno na privremenom smještaju, ali bila bi najsretnija kad bi pronašla svoj zauvijek dom. Zainteresirani za udomljenje mogu kontaktirati broj 0917817906.