Margo obožava ići u šetnje, lijepo hoda na povodcu, pozorno sluša sve što joj se govori i jako je znatiželjna. Položila je test socijalizacije, a udomljava se kao jedini pas u kućanstvu
Upoznajte Margo! Ovu ljepoticu sve zanima i jako se voli maziti
Margo je petogodišnja ljepotica koja obožava ići u šetnje. Na povodcu lijepo hoda, sluša dok joj se priča i sve je interesira. Velika je maza i najviše želi biti uz čovjeka. Rado će vam praviti društvo bilo gdje pa i kada svratite u omiljeni kafić i restoran.
Jako joj je važno da vas može dodirivati šapicom dok odmara.
Svašta je iza nje, no ponovno je stekla povjerenje u ljude i opustila se. Ipak, u većem društvu ljudi pomalo je sramežljiva i treba joj malo prostora i vremena kako bi prišla upoznati se.
Ne voli more.
Margo ima snažan lovački instinkt i traži udomitelje koji imaju iskustva s ovom pasminom. Položila je test socijalizacije, ali joj treba još malo socijalizacije s drugim životinjama.
Udomljava se kao jedini pas u kućanstvu.
Kastrirana je i cijepljena protiv virusnih zaraznih bolesti.
Broj njenog mikročipa je 191035000217086.
Margo je trenutno na privremenom smještaju, ali bila bi najsretnija kad bi pronašla svoj zauvijek dom. Zainteresirani za udomljenje mogu kontaktirati broj 0917817906.
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