Vanga i Nostradamus vidjeli su Hitlerov pad?! 'Ostavi Rusiju na miru. Taj rat ćeš izgubiti...'

​Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. "Vangamanija" se ponovno aktualizirala, kao i uvijek kad je svijet u nestabilnom razdoblju - od rata u Ukrajini, nemira na Bliskom istoku, dok nuklearne sile 'zveckaju' oružjem... Neki u Vangina proročanstva vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Ali ostaje činjenica da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.

Ovo je treći dio priče o Fenomenu Vanga.

Ispred Vangine kuće bio je dugačak red iz dana u dan. Svi su željeli čuti kakva ih sudbina čeka, svi su željeli znati kako će im se poslagati slagalica života i mogu li promijeniti ono što im je zapisano.

– Milan će se vratiti u kasnim večernjim satima, u istom donjem rublju – rekla je tako jedan dan ožalošćenoj susjedi jer nije imala nikakve vijesti o svome mužu koji je bio na ratištu.

– Vango, nemoj mi lagati – odgovorila joj je žena. Nije mogla doći sebi.

– Ne lažem, poslušaj me – kazala je Vanga.

– Tko ti je rekao? – upitala je Vangu. Ova je ušutjela.

– Znam, Bog ti je rekao – ushićeno je rekla susjeda.

Te večeri na pragu kuće zaista se pojavio Milan – 15 minuta nakon ponoći.

– Otvori mi ženo i daj mi hlače – kazao je izmučeno.

Uspio je pobjeći iz zarobljeništva i sakriti se od njemačkih vojnika.

Drugi poznati slučaj iz Bugarske, a koji se uvijek prepričava kada se počne govoriti o vidjelici, je kada je drugoj susjedi Vanga predvidjela povratak sina iz rata.

– Mladić je živ, vratit će se uskoro – rekla je Vangelia.

Njegova zaručnica već je bila izgubila nadu i udala se za drugog muškarca. Mjesecima su majka i zaručnica živjele bez vijesti, bez glasa o njemu. Ni pismo nisu dobile. Kada se vratio u svoj rodni grad, zaručnica se onesvijestila od zaprepaštenja. Ovakvih sudbina i priča svaki dan bilo je barem desetak, a brojka je s njezinom popularnošću proporcionalno i rasla. Ljudi su u redovima čekali ispred vrata njezina doma.

Mladić koji je došao po osvetu

Mladić Dimitar Gušterov dugo je oklijevao hoće li otići kod navodne proročice. U glavi su mu se rojile različite misli. Hrabrio je sam sebe.

Odluka je pala. Ili sad ili nikad. Vanga ga je odmah na ulazu presrela, imao je osjećaj da ga gleda ravno u oči.

– Znam zašto ste došli – rekla mu je Baba Vanga.

– Reci, Vango, tko je ubojica moga brata. Iza njega su ostali žena i troje male djece... – ogorčeno, sa žalošću u očima pitao je Dimitar. Vanga mu to nije htjela otkriti kako osvetom ne bi naškodio sam sebi, iako je kasnije govorila, kruži mit, da je lice ubojice jasno vidjela. Od mladića je tražila predanost dobroti i obećanje.

– Prestani tražiti ubojicu i ne osvećuj se. Ionako ćeš biti svjedok njegovog kraja – rekla je.

Dimitar nije bio zadovoljan Vanginim odgovorom, ali je počeo posjećivati je sve češće i zavolio ju je iz sveg srca. Osvojila ga je. Dimitar nikad nije tražio ubojicu kojeg je u konačnici sustigla kazna u obliku smrti.

– Ti ćeš mi napraviti kuću pa ćeš se vratiti k meni još jednom. Drugi put ću s tobom otići u Petrič – rekla je Vangelia mladiću, a tako je o njihovu upoznavanju medijima pričala Sevda Georgijeva, kustosica muzeja, rodne kuće Babe Vange.

I tako je i bilo. Zaprosio ju je 1942. Oženili su se. Vangina kuća u Petriču, odakle je bio Dimitar, postala je put nade za tisuće ljudi. Dodijelili su joj nadimak "petrička gledarica".

U to malo mjesto na granici Bugarske i tadašnje Jugoslavije počeli su dolaziti ljudi iz najudaljenijih mjesta kako bi saznali sudbinu najmilijih tijekom nesretnih ratnih godina. Smirivala im je duše koje su bile pune ožiljaka zbog krvavog rata. Oko toga se vrtio cijeli život bugarske proročice, kao da se predala nečemu puno višem.

Kasnije je Vanga ispratila svog supruga u rat u Grčku.

– Čuvaj se vode, Dimitre! – bila je jedina poruka koju mu je rekla, posve smirena. Znala je da će se vratiti – živ, ali načetoga zdravlja.

Njezina popularnost i ugled postali su neizmjerni.

Uz silan trud mladi supružnici uspjeli su u Petriču godinu dana nakon toga sagraditi kuću. Ciglu po ciglu. Zajedno. Vanga je prema Dimitru osjećala beskrajnu ljubav, opisivala ju je kao svemirsku iako nisu imali djece. Ipak, da bi upotpunili svoj život, posvojili su kćer njezine sestre. Gušterov joj je bio sve. Nad njega se nedugo nakon rata nadvila kleta sudba.

Mladić je od posljedica borbe u ratu sve češće obolijevao. Vojnici su bili na rubu dehidracije, skapavali su od žeđi i bili prisiljeni piti prljavu vodu. Posljedice je počeo osjećati. Bolovi su bili neizdrživi.

Njemu nije mogla pomoći

Dimitar se za oporavak pouzdao u onu narodnu 'mudrost' koja se prenosi s koljena na koljeno, a po kojoj rakija rješava svaku boljku. Njemu je postala prevelik užitak te kasnije ovisnost.

Koliko god su ga obitelj i Vangelia pokušali nagovoriti da prestane piti, do njega njihove riječi nisu dolazile. Odbijale su se o zid koji je podigao prema svakoj riječi podrške. Bila je to jedna od najvećih tragedija njezina života. Nije si mogla oprostiti što njezin muškarac vene, a ona samo može gledati njegovu propast. Gušterov jednostavno nije želio promijeniti svoj način života. Zaključavao se u sobu i pio svaki dan. Budio se mamuran, lijegao pijan.

Smrt mu je zakucala na vrata nakon što je obolio od ciroze jetara.

Umro je 1962., upravo od ciroze jetre. Obistinilo se za Vangeliju jedno od najcrnjih proročanstava – izgubila je dio svog života.

– Uništio sam se sam – zadnje je što joj je rekao dok mu je držala ruku uz bolesnički krevet.

Nakon suprugove smrti Vanga se slomila. Danima nije izlazila ni u dvorište, a kamoli u grad koji je obožavala. Nije željela nikoga čuti. Sklupčala se u krevetu i jecala bez prestanka. Hrana joj nije padala na pamet. Spavala je tri dana, sve do suprugova posljednjeg ispraćaja. I godinama nakon toga njezino srce pripadalo je samo Gušterovu.

U znak ljubavi i vjernosti prema njemu, nikad više glavu nije pokrila bijelim rupcem. Od tuge se zavila u crnu maramu i do smrti je nije skinula. Nakon pokopa, njezina nećakinja otišla je obavijestiti ljude da taj dan Vanga neće primati posjetitelje zbog stanja u kojem se nalazi. No, Vanga je smogla snage. Znala je što je njezina zadaća i zbog čega postoji na ovom svijetu.

– Ljudi me trebaju – rekla je, piše njezina nećakinja Krasimira Stojanova u Ispovijestima slijepe vidjelice.

Predvidjela pad Hitlera?

Prema nekim pričama, jednog je dana u Vanginu kuću stigao nacistički vođa Adolf Hitler.

– Ostavi Rusiju na miru. Taj rat ćeš izgubiti - sasula je Vanga bez ustručavanja Hitleru u lice čim je kročio u njezinu kuću. Nije stigao prozboriti ni pitanje, ni jednu riječ. Bio je među prvim njezinim posjetiteljima toga dana i nije ga štedjela.

Desetljećima kruže priče o tome kako ju je posjetio čim je njemačka vojska ušla u Bugarsku. Iz Sofije se hitno uputio u Vangino selo. Želio je znati ishod svojih odluka i koliko će krvi morati proliti za željen ishod rata. Iako neprestano okružen astrolozima, želio je da Vanga njegov tajni napad na SSSR blagoslovi svojim viđenjem, da mu prorekne pobjedu, da mu 'nabilda' samopouzdanje.

– Što je rekla o meni? – pitao je Hitler navodno prevoditelja.

– Da zna tko si, da zna da želiš pokoriti svijet – govorio mu je ovaj.

Osjećao je ponos, Hitleru je to bio melem za uši.

– Ali, nećeš uspjeti – nastavila je Vanga.

Prevoditelj se skamenio. Nije odmah želio prenijeti vođi što je čuo.

Hitler, okružen pristalicama koji su mu išli niz dlaku, počeo je bjesnjeti kao nikada. Vanga inače nikoga nije trebala uvjeravati u točnost svojih vizija, ali Führer je navodno inzistirao na dodatnim obrazloženjima. Nije prihvaćao mogućnost druge istine osim one u koju je sam vjerovao.

Da njegova samodopadnost i autoritet potonu u trenu zbog riječi neke starice, to takva ličnost nije smjela dopustiti. Vanga mu je, suprotno običaju, isti tren pružila dokaz svojih navodnih sposobnosti. Njegove ljude poslala je u susjednu ulicu, u štalu u kojoj se ždrijebila kobila.

Detaljno je opisala kako će izgledati ždrijebe koje je tek bilo 'na putu'.

– Sve je istina – potvrdili su Hitlerovi pomoćnici vođi nakon što su se svojim očima uvjerili u sve.

Prema legendama koje se i danas šire, ljutit i poražen Adolf Hitler odjurio je iz Vangine kuće.

Nikad se nije vratio. Ishod rata Vanga je pogodila kao i dlaku ždrijebeta. Ni sama nije bila svjesna koliku važnost je proročanstvo imalo za njega. Bio je zaluđen gatarama, astrolozima, više ili manje lažnim vidovnjacima i prorocima. Ni kristalna kugla s pogledom u ono što tek dolazi ne bi mu bila dovoljna.

'Odgovorna je viša sila'

Činilo se da je Hitlerova vojska baš uvijek korak ispred Engleske i Francuske. Njemačka je okupirala Norvešku u travnju 1940., samo par dana prije nego li je to planirala britanska vojska. Nedugo nakon toga u britanskom vodstvu počele su se širiti glasine kako taj uspjeh nije nastao zahvaljujući planiranju njemačke vojske ni zbog toga što se Njemačkoj slučajno osmjehnula sreća.

– Za to je odgovorna viša sila – nagađali su.

Sumnje su potvrđene kad je amaterski astrolog došao u Veliku Britaniju s fantastičnom pričom: Treći Reich uzimao je usluge i konzultirao se s nekim od tadašnjih najboljih astrologa. Znali su koliko okultno i mistično može imati utjecaj na vojsku i ponijeti ih, piše David Bryant Perkins u knjizi ''Hitlerov astrolog''.

Nijemci su te navodne sposobnosti koristili. Karl Ernst Krafft, švicarski astrolog izopćen u svojoj zemlji, našao je novi dom u nacističkoj Njemačkoj kao Hitlerov osobni tajnik i ratni zločinac. Među prvima je početkom 20. stoljeća 'povezao' statistiku i predviđanja na temelju horoskopa... Postao je odlučan nacist.

Njegov 'znanstveni' pristup astrologiji i poznavanje Nostradamusa bili su jako cijenjeni pa je odigrao veliku ulogu u ratu, piše David Bryant Perkins.

Sve je počelo već 1933., čim je Hitler preuzeo vlast. Krafft je navodno točno predvidio novi svjetski rat koji će u Njemačku doći na jesen 1939.. Također, kada je 1941. Rudolf Hess došao u Škotsku kako bi pregovarao o miru s Engleskom, to je navodno bila reakcija na Krafftovu prognozu: "Ako sukob između Njemačke i Engleske ne prestane do lipnja 1941., plima rata okrenut će se protiv Njemačke".

Hess je čvrsto vjerovao u moć okultnog. S Hitlerom se upoznao u pivnici nedugo nakon Prvog svjetskog rata, gdje je Hitler održavao svoje ''nadahnjujuće'' govore. Zajedno su uhićeni nakon minhenskog puča 1923. i dijelili su ćeliju.

Krafftove vještine, kruže legende, iskazale su se i kada je upozorio naciste da će između 7. i 10. studenog 1939. Hitlerov život biti u opasnosti. Osmog studenog u minhenskoj pivnici, gdje su se okupili nacisti kako bi obilježili godišnjicu Hitlerova prvog Pivničkog puča 1923. godine, postavljena je bomba. Hitler je otišao 13 minuta prije nego što je bilo planirano i tako izbjegao smrt, kaže autor knjige koji je sve istraživao 24 godine. Smatra se da je atentator bio Johann Georg Elser, tvornički radnik i protivnik nacizma, koji je svoj plan pripremao više od mjesec dana.

On je, naime, znao da će Hitler držati govor u pivnici Bürgerbräukeller. Poznato je da je Elsner mjesec dana zalazio u pivnicu i potajno bušio rupu u zidu na skrivenom mjestu pokraj govornice.

Na kraju je ondje postavio eksploziv. Hitler je tog dana doista održao govor, no zbog rata koji je izbio dva mjeseca prije žurilo mu se u Berlin. Namjeravao je ići avionom, ali prevarila ih je gusta magla koja je trajala cijeli dan pa je morao ići vlakom. Zbog toga je morao krenuti na put znatno ranije, pa je skratio svoj govor u pivnici. Bomba je eksplodirala u 21.20 sati, točno kad je Elsner i planirao, no Hitlera i njegovih najbližih suradnika tada više nije bilo u pivnici.

Silno želio vidjeti budućnost

Očito je da je okultno u Hitlerovoj glavi imalo i mnogo dublje značenje. Silno je želio vidjeti budućnost. Potreba da vidi nepoznato, da bude korak ispred, neprestano ga je morila. Ipak, priče o Hitlerovu astrologu po svoj prilici nisu kružile izvan Njemačke sve do 1938.

Njegova opsesija otkrivena je 30. siječnja 1939.

"Führer veliku pažnju posvećuje savjetima svog osobnog astrologa", objavljeno je svojevremeno u londonskom Daily Mailu. Nekoliko mjeseci poslije Gazette de London objavljuje priču u sličnom kontekstu: "Nitko ne vjeruje u astrologiju više od Hitlera". Neki su otišli korak dalje i nagađali: "Nije slučajno da su svi njegovi prevrati izvedeni u ožujku. Prije nego li nekog napadne, on bira najpovoljniji trenutak prema tome koliko su mu naklonjene zvijezde".

U srpnju 1939. Daily Mail je izvijestio kako je dr. Nicholas Murray Butler, predsjednik sveučilišta „New York City“, potvrdio da Hitler ima među svojim osobljem petoricu astrologa. Drugi mediji spominjali su čak šestoricu.

Evening Standard 5. listopada 1939. donosi: "Šire se glasine da Hitler prije svake presudne odluke traži da ga usmjeruju astrolozi"

Čak i nakon Hessove propale misije, nacisti su bili skloni koristiti se astrologijom i drugim okultnim mudrolijama kad bi im to kojim slučajem zatrebalo. U Berlinu je osnovana i organizacija za visak.

Uz Vangu, Hitlerovu sudbinu vidio je navodno i Nostradamus. Predvidio je njegov uspon, ali i njegov slom.

“Iz najdubljih dijelova zapada Europe,

od siromašne obitelji, dijete će se roditi,

koji će govorom zavoditi mnoge,

njegova slava će se proširiti u Istočnom Carstvu”

Antikrist – tako je Nostradamus nagovijestio dolazak “čovjeka umazanog ubojstvom, neprijatelja ljudske vrste... gorega od svih prije njega, prokletog i nečovječnog”. Oni koji su istraživali Nostradamusa ovu najavu povezuju s Hitlerom.

Adolf Hitler, poznat kao dobar narator koji je zaveo mnoge svoje poznanike da učine nevjerojatna zla, rođen je u Austriji u siromašnoj obitelji.

"Devet godina će mirovati miševi,

A potom će ga žeđ za krvlju izludjeti.

Zbog njega će veliki narod zakone rušiti,

Pobijedit će ga oni pitomije ćudi."

Ovo proročanstvo upućeni u Nostradamusa ovako tumače: Hitler će od 1930. do 1939. držati mir u Njemačkoj, a zatim povesti veliki njemački narod u propast. Pobijedit će ga manje ratoborni narodi. Nostradamusovo možda i najpoznatije proročanstvo je ono o tri “antikrista” koji će imati veliki utjecaj na čitavo društvo. Smatra se da je prvi Napoleon, vladar kojeg su čak i njegovi najveći pristalice zvali krvnikom:

“Vladar će biti rođen blizu Italije,

koji će cijeloga carstva koštati,

reći će, oni s kojima je u društvo,

Bit će smatran više krvnikom nego Princem“

Nostradamus je predvidio da će Hitler umrijeti sam te također da će “veliki dio borbenog polja biti protiv njega”. Neki misle da je treći antikrist Sadam Hussein ili Osama bin Laden jer je Nostradamus predvidio da će doći s Bliskog istoka:

'Iz jedne arapske zemlje,

bit će rođen Muhamedov sljedbenik,

Ući će u Europu noseći plavi turban,

Bit će teror čovječanstvu,

Nikad većeg horora”.

