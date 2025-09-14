Vanga je predvidjela užasne sudbine mornara iz podmornice Kursk? 'Cijeli svijet će plakati...'

​Baba Vanga je nekad tijekom 1980-ih , kad je pred vratima SSSR-a bila perestrojka, izrekla nešto što čak i oni koji su do detalja proučavali njezina navodna proročanstva nisu shvaćali. "Vidim", rekla je tada već cijenjena proročica i nastavila: "Kursk koji tone, mrtva trupla posvuda, ljude koji se guše"...

U istom, zastrašujućem tonu Vanga je nastavila:

"Potkraj stoljeća, u kolovozu 1999. ili 2000., Kursk će prekriti voda i cijeli svijet će plakati nad njim" kazala je Vanga. Godine 1999. ovo proročanstvo je emitirano i na televiziji u emisiji posvećenoj bugarskog vidovnjakinji.

Ruski grad Kursk, objašnjavali su svi, kao i obično shvaćajući Vangine rečenice doslovno, nalazi se daleko od mora i svake veće vodene površine, rijeke ili jezera, koja bi ga mogla poplaviti pa čak i kad bi se znatno podigla razina zbog otapanja leda ili snijega, secirali su pažljivo razni 'stručnjaci' Vangino katastrofično proročanstvo.

Vodile su se rasprave na svakom koraku. O Vangi su pričala i gospoda i radnici. "To nema veze sa zdravim razumom, nije moguće, to su obična naklapanja" komentirali su mnogi.

"Ali to je Vanga! Ona ne govori besmislice, nikada" – odgovarali su njezini vjerni obožavatelji, koji su kao i uvijek bili u manjini.

Užasne sudbine mornara

U brodogradilištu Severnodvinsk, sredinom 1990-ih, izgrađena je nuklearna podmornica Kursk (K-141, klase Oscar II), dugačka 154 metra, s trupom od čelika visoke čvrstoće i dvostrukim dizajnom za povećanu otpornost. Pokretala su je dva nuklearna reaktora OK-650b, omogućavajući veliku autonomiju i tiho kretanje pod vodom. Kursk je bio jedna od najvećih borbenih podmornica svog vremena...

Isplovio je prvi put 1994., a izgradnja je koštala stotine milijuna dolara.U kolovozu 2000., Kursk je sudjelovao u mornaričkoj vježbi u Barentsovu moru, simulirajući napad na krstaricu Petar Veliki. Plan vježbe uključivao je lansiranje torpeda u određenom vremenskom okviru.

U blizini su bile prisutne američke podmornice USS Memphis i USS Toledo te britanska HMS Splendid, nadzirući ruske aktivnosti, što je bila uobičajena praksa.

Tamo 12. kolovoza 2000., oko 11:28 po lokalnom vremenu, došlo je do eksplozije u torpednoj sobi Kurska. Uzrok je bilo curenje vodikovog peroksida iz torpeda tipa 65-76A, što je izazvalo početni požar i eksploziju ekvivalentnu 100–250 kg TNT-a. Dvije minute kasnije, požar je detonirao više torpeda, uzrokujući drugu eksploziju snage 3–7 tona TNT-a, registriranu na seizmografima diljem sjeverne Europe (magnitude 3,5 na Richterovoj ljestvici). Podmornica je potonula na dubinu od 108 metara.

Nakon eksplozije, nuklearni reaktori automatski su se ugasili, a pomoćni sustavi otkazali, ostavljajući preživjele mornare u tami, hladnoći i s prodorom vode. Poručnik-kapetan Dmitrij Kolesnikov ostavio je potresnu poruku, pronađenu kasnije, u kojoj je naveo popis preživjelih u devetom odjeljku i izrazio slabu nadu u spašavanje: "Mračno je za pisanje, ali ipak pokušavam. Čini se da više nemamo šanse, tek možda 10 ili 20 posto. Nadajmo se da će netko ovo pročitati", zapisao je.

Ruska mornarica sporo je reagirala, djelomično zbog tehničkih ograničenja i kašnjenja u prepoznavanju nesreće.

Hitna plutača za lociranje podmornice nije isplivala. Nakon nekoliko dana, Rusija je prihvatila pomoć Norveške i Velike Britanije. 20. kolovoza britanski i norveški ronioci dosegli su olupinu i utvrdili da je deveti odjeljak poplavljen. Svih 118 članova posade poginulo je, većina odmah u eksplozijama, a preostali zbog gušenja, poplave ili hipotermije.

Službena istraga zaključila je da je nesreću uzrokowała eksplozija torpeda zbog tehničkog kvara. Teorije o koliziji s drugom podmornicom ili napadu s Petra Velikog nemaju dokaza i smatraju se spekulacijama.

'Vidjela je tragediju'

Riječi Babe Vange poput prijetećih tamnih oblaka nadvile su se nad glave svih Rusa.

– Vidjela je tijela 118 mornara, vidjela je tragediju. Prije nevjerojatnih dvadeset godina! – shvatili su, ali prekasno.

Nakon potonuća Kurska, pojavile su se brojne teorije zavjere, iako nijedna nije potkrijepljena dokazima. Neki ruski izvori spekulirali su da su američke podmornice USS Memphis ili USS Toledo, prisutne u Barentsovu moru radi nadzora, izazvale sudar s Kurskom.

Kontroverzni francuski dokumentarac Jean-Michela Carréa ("Kursk: A Submarine in Troubled Waters", 2004.) tvrdi da je USS Memphis udario Kursk, a USS Toledo ga torpedirao kako bi zaštitio Memphis, uzrokujući eksploziju torpeda unutar podmornice.

Drugi su nagađali o naletu na minu iz Drugog svjetskog rata ili čak o bombašu samoubojici, kako je izvijestila čečenska agencija Kavkaz Centar.

Sve ove teorije smatraju se spekulacijama bez fizičkih dokaza.Službena ruska istraga iz 2002. godine zaključila je da je nesreću izazvalo curenje vodikovog peroksida iz torpeda tipa 65-76A, što je dovelo do požara i dviju eksplozija. Kritizirana je i reakcija ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je odgodio prihvaćanje međunarodne pomoći, što su neki protumačili kao pokušaj skrivanja istine radi očuvanja odnosa s Amerikom ili nacionalnog ponosa. Ove tvrdnje ostaju spekulativne, a dokazi upućuju na tehnički kvar kao jedini uzrok nesreće.

A mnogi i dalje vjeruju kako je Vanga znala za užasne sudbine stradalih mornara puno prije nesreće...