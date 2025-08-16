Vatrogasci iz Tučepa spasili su malenu vjevericu! 'Odnijeli smo je veterinaru na pregled...'

Dva člana DVD-a Tučepi u subotu su izašli na teren kako bi spasili mladu vjevericu u opasnosti. Životinjica se nalazila u gnijezdu na nepristupačnom mjestu te je bila izložena jakom suncu i potencijalno nesigurnim uvjetima, stoji u objavi vatrogasaca.

Ekipa DVD-a brzo je intervenirala te su pažljivo spustili životinjicu s visine, a zatim je odnijeli veterinaru na pregled i daljnju skrb.

Dojavu o vjeverici poslali su mještani Tučepa, a životinjica je spašena zahvaljujući pravovremenoj rekaciji vatrogasaca.

- Ekipa je brzo i sigurno intervenirala, pažljivo spustila životinju s visine, te je ista odnesena veterinaru na pregled i daljnju skrb. Zahvaljujemo mještanima na brzoj dojavi i iskazanoj brizi za životinju, kao i našim članovima na profesionalno odrađenoj intervenciji. DVD Tučepi stoji na raspolaganju svojoj zajednici – bilo da je riječ o požarima, nesrećama ili pomaganju najugroženijima među nama - stoji u objavi vatrogasca...