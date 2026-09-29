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NOVO DOBA INFLUENCERA

VIDEO Jeste li naletjeli online na ovog čudaka koji boksa? Sve je povezano s kriptovalutom...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Jeste li naletjeli online na ovog čudaka koji boksa? Sve je povezano s kriptovalutom...
Foto: Instagram, Canva
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Riječ je o računalno generiranom liku koji je sredinom rujna 2026. iznenada 'eksplodirao' na TikToku, Instagramu i drugim društvenim mrežama

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Ako ste posljednjih dana na društvenim mrežama naletjeli na neobičnog muškarca u smeđem odijelu, s plavom bob-frizurom i ogromnim uvijenim brkovima koji nasred pariških ulica izvodi pokrete kao da se sprema za boksački meč, niste jedini koji se pita što točno gledate.

Lik se zove Jean Philanthrope, odnosno Jean Phil, a njegovi kratki i potpuno bizarni videi u samo nekoliko dana prikupili su milijune pregleda. Na jednom sjedi u pariškom kafiću i jede kroasan, na drugom jede kamenice, a onda bez ikakvog objašnjenja ustaje i počinje boksatipred kamerom. U drugim snimkama isto radi na ulici, u parku ili na drugim lokacijama.

Problem je u tome što Jean Phil nije ekscentrični Francuz koji je odlučio postati influencer.

Jean Phil nije stvarna osoba.

Riječ je o računalno generiranom liku koji je sredinom rujna 2026. iznenada eksplodirao na TikToku, Instagramu i drugim društvenim mrežama. Njegov izgled gotovo je nemoguće zamijeniti s bilo kojim uobičajenim influencerom: bizarna kosa, uvijeni brkovi, smeđe odijelo i potpuno ozbiljan izraz lica dok izvodi boks u najneobičnijim mogućim situacijama.

Prvi poznati video na Instagramu objavljen je 17. rujna, a nekoliko dana kasnije Jean Phil već je počeo skupljati milijunske preglede. Jedan od ranih videa, u kojem kao boksa na ulici, dosegnuo je više milijuna pregleda, dok su se njegove snimke počele masovno širiti i izvan službenih profila.

Posebno je zanimljivo što je Jean Phil napravljen tako da izgleda kao stvarna osoba. Dobro, skoro kao stvarna osoba... Puno ljudi je odmah shvatilo da nije riječ o stvarnoj osobi.

Korisnici su počeli pokušavati otkriti je li riječ o stvarnom čovjeku, stvarnim snimkama naknadno obrađenima umjetnom inteligencijom ili potpuno umjetno generiranom liku.

Odgovor je – ovo posljednje.

Jean Phil postao je dio novog vala AI likova koji se ponašaju kao influenceri i imaju vlastite profile, publiku i svojevrsne 'osobnosti', iako iza njih ne postoji stvarna osoba kakvom se predstavljaju.

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No tu priča postaje još čudnija.

Jer Jean Phil nije samo internetska šala. Njegova popularnost povezana je i s kriptovalutom.

Na njegovim društvenim profilima pojavio se link prema tokenu nazvanom JEANPHIL, koji je pokrenut na Solaninoj blockchain mreži preko platforme pump.fun. Kako je lik postajao viralniji, tako je rasla i vrijednost tokena, odnosno njegova tržišna kapitalizacija.

Upravo zbog toga Jean Phil više nije samo bizarni AI meme. Postao je primjer potpuno novog modela internetske viralnosti: napraviš neobičan AI lik, daš mu prepoznatljiv izgled, napraviš desetke kratkih ividea, izgradiš misterij oko njega – a zatim njegovu popularnost povežeš s kriptovalutom.

Sličan obrazac pojavio se i s drugim AI likovima. Jedan od njih je Archibald Brown, koji se na društvenim mrežama pojavio kao svojevrsni Jean Philov 'rival'. I on je predstavljen kao ekscentrični lik povezan s boksom i s vlastitim meme-tokenom.

Jean Phil pritom gotovo uopće ne treba govoriti. Zapravo, upravo je njegova šutnja dio šale. On samo postoji u kadru, jede kroasan, pije espresso ili kamenice, a zatim odjednom počinje udarati zrak kao da se sprema za borbu.

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Ime Philanthrope također je dio cijele konstrukcije. Dolazi od grčkih riječi philo- i anthropos, koje se odnose na ljubav prema ljudima odnosno čovječanstvu. Otuda i riječ „filantrop”.

U samo desetak dana Jean Phil tako je od potpuno nepoznatog internetskog lika postao viralni fenomen, a njegove se snimke sada kopiraju, montiraju i ubacuju u druge AI generirane scene. Korisnici su ga već počeli stavljati u razne filmove, glazbene spotove i potpuno nove situacije.

I možda je upravo to najzanimljiviji dio cijele priče.

Prije nekoliko godina gledanje neobičnog čovjeka kako nasred Pariza 'boksa' značilo bi da je taj čovjek jednostavno – neobičan.

Danas više ne možemo biti sigurni da je čovjek uopće postojao.

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Jean Phil je izmišljen, publika je stvarna, pregledi su stvarni, novac koji se oko njegova imena vrti također je stvaran – a granica između internetske šale, umjetne inteligencije, influencera i financijske spekulacije postaje sve mutnija...

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