VIDEO Meteorolog se šokirao u prijenosu uživo. Zbog ovog se primio za glavu: 'Isuse Kriste...'

Prošle godine postao je viralan zbog svoje emotivne reakcije dok je izvještavao o uraganu Milton, a sada se povijest ponavlja. Dok se uragan Melissa približavao Jamajci, iskrena reakcija meteorologa Johna Moralesa naglasila je zastrašujuću snagu nadolazeće oluje, kako prenosi magazin PEOPLE.

John Morales, cijenjeni meteorolog na NBC-jevoj postaji WTVJ, nije mogao sakriti svoje osjećaje kada je saznao najnovije podatke o barometarskom tlaku u oku uragana - ključnom pokazatelju njegove razorne moći. Njegova reakcija, snimljena tijekom prijenosa uživo, brzo se proširila društvenim mrežama.

Tijekom javljanja u utorak, 28. listopada, prije nego što je uragan stigao do kopna, Moralesov kolega Adam Berg obavijestio ga je da je Nacionalni centar za uragane NHC izdao novo upozorenje s ažuriranim podacima.

"Sada puše 180 milja na sat (oko 290 km/h)", rekao je Berg, referirajući se na maksimalnu brzinu vjetra.

"U redu, 290 km/h, a koliki je tlak?" upitao je Morales, na što je Berg odgovorio: "Tlak je pao na 896 milibara."

Protrljavši čelo u nevjerici, Morales je uzdahnuo: "O, moj Isuse Kriste", prije nego što je dodao: "U redu, pokušat ću se sabrati."

Odmah je pojasnio gledateljima zašto je ta brojka toliko šokantna - tlak od 896 milibara niži je, a time i opasniji, od onoga zabilježenog kod uragana Milton kada je 2024. godine pogodio kopno. Podsjetimo, uragan Milton bio je odgovoran za 15 izravnih i 27 neizravnih smrtnih slučajeva.

Zastrašujuća snaga uragana Melissa

Kako se Melissa razvijala, oluja je postajala sve jača. Maksimalni udari vjetra dosegli su brzinu od 185 milja na sat (gotovo 300 km/h), a minimalni središnji tlak pao je na 892 milibara. Prema pisanju The New York Timesa, brzina vjetra bila je samo nekoliko kilometara na sat manja od najjačeg zabilježenog atlantskog uragana u povijesti.

Nacionalni centar za uragane izdao je dramatično upozorenje dok se oluja kategorije 5 približavala južnoj Jamajci, naglašavajući "katastrofalne vjetrove" i pozivajući stanovništvo da iskoriste "posljednju priliku da zaštite svoje živote."

Morales je prvi put privukao globalnu pozornost svojom emotivnom reakcijom tijekom izvještavanja o uraganu Milton 7. listopada 2024. godine.

"Ispričavam se, ovo je jednostavno stravično", rekao je tada dok su mu se oči punile suzama.

Uragan Milton pogodio je Floridu kao oluja kategorije 3, uzrokujući niz tornada koji su oštetili zgrade i dalekovode, dok su obilne kiše donijele i do 400 milimetara padalina na nekim područjima.

Nakon što je njegova reakcija postala viralna, Morales je objasnio zašto su ga takvi trenuci toliko pogađali.

"To je tjeskoba zbog sve češćih i sve jačih ekstremnih vremenskih događaja", rekao je za PEOPLE. "To je empatija prema budućim žrtvama, jer ovi uragani zaista uništavaju i oduzimaju živote."