VIDEO Obukao leopard triko pa se na monociklu đirao po gradu: 'Brate, koji je ovo vrag? Cirkus?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: @choeshow/Twitter

Neki su istaknuli da se čini kako je muškarac odjeven poput Eugena Sandowa, poznatog snagatora iz cirkusa s kraja 19. i početka 20. stoljeća...

U Seattleu su snimili muškarca kako po kiši vozi bicikl iz viktorijanskog doba odjeven samo u triko s leopard uzorkom. Neobičan prizor zabilježen je kamerom u srijedu na Dexter aveniji u blizini centra grada. Snimka prikazuje ćelavog muškarca s brkovima kako čeka na semaforu unatoč laganoj kiši, praktički polugol. Čini se da ga je snimala osoba iz automobila, koja je također čekala na semaforu, piše Daily Mail. 

Video počinje zumiranjem na muškarca, a autor snimke se pita:

​- Koji je ovo vrag, brate? 

Zatim spušta prozor i dovikuje mu:

​- Dobar bicikl! 

SNIMKU POGLEDAJTE OVDJE. 

Muškarac je stajao pored bicikla tipa "penny-farthing", legendarnog vozila s golemim prednjim i sićušnim stražnjim kotačem, popularnog tijekom viktorijanske ere. Dubokim glasom i jedinstvenom intonacijom, čovjek u leopard trikou odgovorio je:

​- Hvala. 

Autor snimke potom je komentirao:

​- On je pravi muškarac - dok se biciklist odgurnuo kako bi pokrenuo penny-farthing i spretno se popeo na sjedalo iznad velikog kotača, vješto se udaljavajući na neobičnom biciklu.

​- Koji vrag ja to gledam, brate - rekao je autor snimke dok je nastavio snimati ekscentričnog muškarca još desetak sekundi.

Snimka se proširila internetom

Video je snimio i objavio na platformi X Jonathan Choe, viši novinarski suradnik na Institutu Discovery. Objavio ga je kao odgovor na jedan od svojih prethodnih tvitova o neobičnom vremenu u Seattleu te srijede, kada je mini tornado u zaljevu Elliott uzrokovao snijeg u dijelu grada.

Uz video je napisao: "Zamislite da ste stanovnik Seattlea koji danas pokušava procesuirati ludo snježno vrijeme. A onda vidite tipa u Tarzanovom kostimu kako vozi viktorijanski penny-farthing bicikl u South Lake Unionu".

Reakcije ljudi na tvit bile su podijeljene. Dok su neki smatrali prizor duhovitim, drugi su komentirali kako savršeno oslikava bizarnu prirodu Seattlea i ljude koje se tamo može sresti.

Neki su istaknuli da se čini kako je muškarac odjeven poput Eugena Sandowa, poznatog snagatora iz cirkusa s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

"Je li cirkus u gradu? A da, u Seattleu je svaki dan cirkus!", odgovorio je jedan korisnik.

"Ovo je najviše 'Seattle' stvar koju sam vidio u dugo vremena", napisao je drugi.

"To je jedan od onih snagatora hrvača s prijelaza stoljeća", dodao je treći.

"David Lynch jutros režira Seattle", komentirao je četvrti korisnik, aludirajući na redatelja nadrealnih filmova i serija poput "Twin Peaks" i "Mulholland Drive".

*uz korištenje AI-ja

