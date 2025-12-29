Petorica trubača iz Srbije dobila zabranu boravka u Hrvatskoj: Svirali su bez dozvole u Osijeku

Policija je u Osijeku privela petoricu trubača nakon dojave da muškarci sviraju na Vijencu Ivana Meštrovića.

- Na mjestu dojave, na ulici, zatečeno je pet svirača, državljana Republike Srbije, u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u postaju, kako bi se utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Republici Hrvatskoj - navode.

Policija je utvrdila da su u Hrvatsku došli s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima bez potrebnih radnih dozvola i prijave o radu.

- S obzirom da je utvrđeno kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Republike Srbije donesena rješenja o otkazu boravka - objavila je policija i dodala:



- Navedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima, otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas.