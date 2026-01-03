VIDEO Više albino košuta i mladunčadi u Šestinama: 'Divni su'. Evo što kaže stručnjak

Ovaj prizor dočekao nas je samo kilometar dalje od Ilice, priča nam čitateljica koja je na području Šestina vidjela i snimila albino košute i telad, njihove mlade koji imaju do godinu dana, u petak u kasnim večernjim satima.

- Bilo je čak četvero bijelih, a ostali su bili smeđi. Bijele ne viđamo često, tek smo ih jednom vidjeli - kaže nam.

Albinizam je u prirodi rijetka pojava, ali nije neobično da se događa na području na kojem dugo živi ista vrsta, kazao nam je Damir Skok, doktor veterinarske medicine.

- Kada je ista vrsta dugo na istom mjestu, dolazi do parenja, a onda se događaju i mutacije. Tako dolazi i do albinizma. Tu su prilično zaštićeni i nema straha za njih, nema grabežljivaca koji bi bili opasni za albino jelene. Inače, da je područje puno grabežljivaca, primjerice vukova, teško bi se mogli skriti i zaštititi - kaže nam.

Dodaje i da su to jeleni lopatari koji su na zagrebačkom području česta pojava, a spuste se s Pantovčaka. Dolaze u potrazi za hranom, gdje je imaju dovoljno.

Jedan je naš čitatelj i nedavno snimio albino jelena na igralištu, također na području Šestina, a kasnije su preko ceste prešle i dvije albino košute. Prizor ga je očarao, a sačekao je da mirno prijeđu cestu. Ogroman jelen stajao je samo dva metra dalje od njega - iako mu nije bilo svejedno, osjećao se sigurno zbog ograde.

- Ne znamo kako se osjećaju kada nas vide. Na prvi pogled mogu izgledati smireno, ali mogu podivljati kada se osjećaju ugroženo. S takvim rogovima, udarac bi mogao biti i smrtonosan - rekao nam je tada čitatelj i dodao da mu to nije prvi put da ih vidi.

Albino životinje rađaju se s genetskim poremećajem koji uzrokuje potpuni ili djelomični nedostatak melanina, pigmenta koji daje boju koži, krznu, perju i očima. Zbog toga su često bijele ili vrlo svijetle boje, a oči im mogu biti crvene ili ružičaste. Albinizam se može pojaviti kod gotovo svih vrsta životinja, uključujući sisavce, ptice, gmazove, ribe i vodozemce.

Poznati primjeri su albino tigrovi, jeleni, zmije, pingvini i dupini. Iako izgledaju fascinantno, albino životinje u prirodi imaju teži život. Zbog svijetle boje teže se skrivaju od predatora, a često imaju i slabiji vid te osjetljivost na sunčevu svjetlost. Upravo zato rijetko dožive starost u divljini.