Zabranili mu doniranje sperme: 'Ne može, on ima već 34 djece'

Izrael pokušava zabraniti doniranje sperme profesoru matematike i serijskom donoru jer već ima previše djece.

Ari Nagel (42) kojem su mediji dali živopisno ime - Sperminator - u proteklih je deset godina postao otac 33 djece diljem američke države New York, a još nekih desetak beba je na putu.

Nagel je donirao svoju spermu desecima žena, ponekad jednostavno tako što je ejakulirao u čašice u javnim toaletima Starbucksu, piše New York Post.

'Sperminator' who has fathered 33 children with 10 more on the way is banned from donating sperm in Israel https://t.co/1jnqCGXTkd

U članku objavljenom još prije dvije godine, NY Post je pisao kako se žene otimaju za njegovu spermu - Nagel ima divnu osobnost, zgodan je i voljan je donirati spermu potpuno besplatno.

Ženama koje iz raznih razloga ne mogu začeti prirodnim putem - među njima su razvedene i same žene, lezbijke ili parovi koji iz zdravstvenih razloga imaju problema sa začećem, Ari Nagel predstavljao je zgodnu alternativu skupoj banci sperme.

Vlasti u Izraelu odlučili su tome stati na kraj.

Krajem prošle godine, 43-godišnja žena je otputovala s njim u Izrael, s namjerom da zamrzne i pohrani njegovo sjeme u privatnoj klinici. No prije nego što je uopće napustio kliniku, djelatnik je izdvojio njegov uzorak i rekao mu da ne smiju pohraniti njegovu spermu.

Why is Israel banning this U.S. Jewish super sperm donor?: Ari Nagel, a math professor from Brooklyn, has sired 33 children across the U.S. But after donating his sperm to seven women in Israel, the Health Ministry has put its foot down https://t.co/SPm08zIc8m Haaretz pic.twitter.com/YasUN8kPoS