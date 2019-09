To su 'produžene ruke' HDZ-a: Hvidra, Kaptol, šatoraši, sudovi

Pomalo nestvarno zvučala je nedavna objava Andreja Plenkovića povodom rasprave o imovinskoj kartici Dubravke Šuica da je "GONG produžena ruka SDP-a".

Jer ta objava dolazi od premijera koji se već godinama na vlasti održava upravo zahvaljujući rukama (ne nužno produženim) bivših SDP-ovaca.

Međutim, sve do sada Plenkovića to nije smetalo. Ni da se radi o rukama ljudi koji su nekad bili njegovi politički protivnici, ni to što su bili povezani sa Zoranom Milanovićem, ni što te zastupničke ruke SDP-ovih prebjega poništavaju volju birača.

Ali eto, smeta ga "kvazineovisni GONG" kojega je etiketirao kao "produženu ruku SDP-a" samo zato što "postavlja ista pitanja koja je postavljao zastupnik Peđa Grbin", spominjući pritom čak i "trbuhozborce i trbuhozborke".

U isto vrijeme, ali nimalo slučajno, Andre Plenković nalazi se na udaru Hvidre, braniteljske udruge na čijem čelu se nalazi zastupnik HDZ-a i koja je godinama služila kao "produžena ruka HDZ-a".

Hvidra prijeti blokadom Hrvatskog sabora i prosvjedom na Markovu trgu, diže hajku na Milorada Pupovca, inače člana vladajuće većine, prijeti i proziva institucije koje štite Pupovca, baš kao što je godinama služila kao "isukani mač HDZ-a" u obračunu s političkim protivnicima.

Danas se na njezinoj meti zapravo nalazi Plenković.

Obaranje ruke

Ipak, premijer je zaključio da mu je lakše i svakako isplativije, da ne kažemo sigurnije, započinjati svađu s GONG-om, "produženom rukom SDP-a", nego "obarati ruku" s Hvidrom, "produženom rukom HDZ-a". Ili neke njegove frakcije.

I koliko god bizaran bio Plenkovićev napad na GONG, toliko je on znakovit jer otvara temu o "produženim rukama" na političkoj sceni.

Čija "produžena ruka" je Plenković? Neki kažu Bruxellesa. Čija "produžena ruka" je Kolinda Grabar Kitarović? Neki kažu Washingtona. A čija "produžena ruka" je Zdravko Marić? Neki su rekli Agrokora. Neki kažu Bruxellesa. Neki kažu međunarodnih kreditora.

I koje su sve "produžene ruke" HDZ-a?

Crkvena ruka

U prvom redu, to je Katolička crkva, još od pamtivijeka. Kao institucija, ona amenuje svaku HDZ-ovu vladajuću garnituru. Njezini visokorangirani dužnosnici otvoreno navijaju za HDZ. Ili makar huškaju protiv njegovih političkih protivnika.

To je svakako Hvidra, zajedno s mnogim braniteljskim udrugama i savezima udruga, uključujući tu generalske zborove, vukovarske stožere i braniteljske šatore. Svi su oni marljivo radili za HDZ.

Tu su onda i brojne klerikalne organizacije, udruge i strančice koje HDZ mobilizira kad god treba uzburkati političku scenu i motivirati biračko tijelo, a odbacuje ili zamrzava u vremenima kad HDZ-u treba period mirne vladavine.

Mnogi su spremni reći da je javna televizija jedna od tih produženih ruka HDZ-a. Pa onda i sve državne institucije, uredi i povjerenstva koje HDZ koristi ili sakati po svojoj mjeri i interesima.

HDZ-ova ruka na pravosuđu

Tu su onda svakako i Uskok, DORH i njegovi šefovi koje Plenković zove na presicu u Vladu. Tu bi mogli biti i sudovi koji oslobađaju premijerove savjetnike od optužbi za izvlačenje novca.

Tako onda dolazimo do stranaka. MOST je bio "produžena ruka" koja je dvaput dovela HDZ na vlast. To je sada i HNS, stranka koja je HDZ zadržala na vlasti. Tu je Milan Bandić koji šuruje s HDZ-om, ali i Anto Đapić koji je najavio predsjedničku kandidaturu samo da bi od nje odustao u korist Kolinde Grabar Kitarović.

I kad smo kod predsjednice, neki su rekli da je i Vojislav Šešelj bio "produžena ruka" u njezinoj kampanji 2015. godine. Zoran Milanović tvrdi da je to danas Aleksandar Vučić.

I kad se sve to stavi na hrpu, Plenkovićeve optužbe na račun GONG-a postaju još smješnije.

Čekići u rukama

Premijer vadi tešku verbalnu artiljeriju u obračunu s udrugom koja samo traži objavu imovinske kartice nove povjerenice Europske komisije, i to povjerenice za demokraciju koja bi u svojoj misiji trebala polagati najveću pažnju na transparentnost, izbjegavajući time puno teži rat s HVIDRA-om, "produženom rukom" HDZ-a koja prijeti prosvjedima, blokadama, čak i "motikama, sjekirama i vilama".

I koja napadajući Pupovca zapravo napada Plenkovića.

Ali nema hrabrosti to javno reći. Niti ima hrabrosti pobuniti se protiv HDZ-ove korupcije, kriminala, klijentelizma, netransparentnosti, afera i skandala jer misli da bi joj to moglo biti kontraproduktivno.

"Produžena ruka" HDZ-a ne usuđuje se, barem javno, ugristi ruku koja ju hrani. Niti se Plenković usuđuje skratiti onu "produženu ruku" bez koje ne može na izbore.

Ruka ruku mije, a produžena ruka još više.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.