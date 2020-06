Bero se skrivao iza papira, a Plenki iza vlastite bahatosti. A to su sve najgore odlike lidera

Sinoćnja prva debata Davora Bernardića i Andreja Plenkovića otkrila je tragični izostanak bilo kakve političke autentičnosti. Bero je svoju prazninu pokrivao hrpama papira, a Plenki nesigurnost maskirao bahatim stavom.

<p>Neki su navijali, neki se zgražali, neki su sučeljavanje gledali stranačkim očima, navijali za svoga, rugali se onom drugom... Neki nisu uopće gledali jer nisu to mogli podnijeti.</p><p>Ali kad se podvuče crta na kraju prvog direktnog sučeljavanja Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u ostaje neoboriv zaključak - oba premijerska kandidata tragično su lišena bilo kakve autentičnosti u politici.</p><p>Jedan se skrivao iza papira, drugi iza vlastite bahatosti.</p><p>A iza svega toga zjapila je jedna velika praznina.</p><p>Davor Bernardić zakopao se u sve moguće papire, skinute sa svih mogućih izvora, čak i s Hrvatske televizije. Kopao je po njima dok je čekao pitanje, kopao je dok je Plenković govorio, kopao je dok je odgovarao na pitanje, kopao je za papirom kojeg nije pronašao.</p><p>Jer je u papirima osjećao sigurnost. Bez papira bio bi izgubljen.</p><h2>Štreber i mangup</h2><p>To što je šef SDP-a na debatu došao pripremljen nije nužno nešto čemu bismo se trebali smijati. Ali papiri su ostali jedino čega su se ljudi sjećali. I ta gomila papira za mnoge je činila razliku između nesposobnog Bere i Bere koji je na debati spašavao svoju kampanju. I svoju stranku. </p><p>S druge strane, kako se Bernardić grčevito držao svojih spasonosnih papira, tako se Plenković držao svoje poslovične bahatosti. I kako je premijer postojano gubio argumente, tako je proporcionalno rasla njegova bahatost.</p><p>Ona je trebala pokriti praznine u argumentaciji, trebala je impresionirati publiku i demotivirati Bernardića, natjerati ga da se još dublje zakopa u svoje papire. Jer, Plenković je nadmoćan i suveren. </p><p>No to je oduvijek bila Plenkovićeva mana.</p><h2>Bedastoće i gluposti</h2><p>Dok Bernardić ne zvuči uvjerljivo čak ni kad čita s papira, Plenković misli da zbog svog bahatog stava može zvučati uvjerljivo čak i kad priča prave bedastoće.</p><p>Recimo, kad je ispalio da je Hrvatska, kao predsjedateljica EU, "osigurala uređeni Brexit". </p><p>Ako je premijer zamislio da će on na debati ismijavati Bernardića, ispalo je da su na kraju svi ismijavali njega.</p><p>Papiri su kamuflirali Bernardićevu nesigurnost, iskomplesiranost, osjećaj manje vrijednosti u okršaju s iskusnijim protivnikom. Bahatost je maskirala Plenkovićev strah, nervozu i nesigurnost u ono što će se dogoditi nakon nedjeljnih izbora.</p><p>Zato je tražio sučeljavanje s onim za koga je mislio da ga može izdominirati. Mislio je biti mangup, a ispao je bully.</p><h2>Tragični lideri</h2><p>Bernardić je u debati djelovao kao da bifla naučeno gradivo, dok se Plenković držao kao je već sve naučio i da mu nitko ništa više ne može predbaciti.</p><p>To su tragične osobine za svakog lidera. A liderstvo je nešto što bi trebalo odlučiti na ovim izborima. Plenković se čak i reklamira kao lider, dok Bernardić nastoji izgraditi svoje liderske reference na ljevici. </p><p>Pa ako je to bio okršaj lidera, onda je to bila čista katastrofa.</p><p>Jedan je štreber, drugi je blefer. Jedan je zbunjen, drugi je umišljen. Obojica zapravo nesigurni i ranjivi. Jedan nesiguran u svoje znanje, drugi ranjiv na kritiku i napade.</p><p>I to su najgore liderske osobine.</p><p>A takvi lideri se sada zaklinju da će spasiti Hrvatsku. Možda najbolje od njih samih. </p>