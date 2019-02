Kolinda je platila svoj pregled. A što s onima koji to ne mogu?

Trebalo je Kolindi Grabar Kitarović da se malo zbroji.

Pa je nakon nekoliko dana medijskog kalkuliranja o njezinu preventivnom pregledu karcinoma u privatnoj poliklinici napokon pokazala račun za obavljenu uslugu u iznosu od 6160 kuna.

Dobila je pritom, piše tportal, 20 posto popusta u ustanovi čijem je otvorenju nazočila prije dvije godine i koju vode neki bivši hadezeovci.

Reklo bi se, čisti računi, duga ljubav.

I naizgled, u tome nema ničeg spornog. Ako ima, neka plati. Ali što će biti s onima koji nemaju?

Zastupnica obespravljenih

Sada se vidi koliko je nezahvalno predstavljati se zastupnicom običnih građana, obespravljenih, osiromašenih, blokiranih i ovršenih, pa još se i promovirati kao predsjednica koja obećava blagostanje i forsira reforme, a onda u privatnoj ustanovi obavi važan zdravstveni pregled koji si velika većina građana ne može priuštiti.

A nitko ga ne može napraviti na trošak HZZO-a.

To što je Kolinda Grabar Kitarović pobjednički govor prije četiri godine zaključila pokličem "Svi ste vi moji" ne znači kako je "ona jedna od nas".

Bila bi, recimo, velika gesta i poruka da se predsjednica naručila, poput ostalih građana, na preventivni pregled u neku od javnih zdravstvenih ustanova, pa onda čekala mjesecima da dođe na red. To bi značilo da ona dijeli sudbinu svojih građana, ali i da vjeruje javnom zdravstvu.

Zbog toga ju je prozvao i Mirando Mrsić, bivši SDP-ov ministar, upitavši je na Facebooku "zašto ne vjeruje javnim zdravstvenim ustanovama".

Predsjednica nije odgovorila.

Zemlja blagostanja

Ono, međutim, što je predsjednica mogla reći i za što se mogla zauzeti jest da i ljudi koji nemaju 7700 kuna za preventivni pregled pomoću magnetske rezonance u privatnoj poliklinici mogu to obaviti na račun HZZO-a. Nažalost, to, kako piše Novi list, mogu obaviti samo oni koji imaju sumnjiv nalaz, ali ne i oni koji žele takav nalaz prevenirati.

A to nije zemlja blagostanja koju je Kitarović obećavala.

I zato je ovo bila dobra prilika da se predsjednica zauzme za to da se, sad kad je propala kupovina ratnih zrakoplova, taj novac, tih 500 milijuna dolara, usmjeri u hrvatski zdravstveni sustav pa da ovakve preventivne preglede mogu obavljati i oni koji nemaju tisuću eura za privatnu polikliniku.

Ona je navodno pristalica reformi, a to bi bila jedna od najvažnijih.

Ako Hrvatska ima tri i pol milijarde kuna za dvadeset godina stare američke avione koje čak nitko ne može kupiti, zašto onda ne bi mogla imati tri i pol milijarde za HZZO?

Pa da i obični građani, oni u čije ime predsjednica tako često voli nastupati, dobiju mogućnost obaviti preventivni pregled karcinoma dojke na uređaju za magnetsku rezonancu - besplatno. A možda čak i brzo.

Dijeli sudbinu svog naroda

Kolinda Grabar Kitarović obavila je zdravstveni pregled kod privatnika zato što ga može priuštiti, zato što joj je to brže i lagodnije, možda čak bolje i sigurnije. I lijepo je da u Hrvatskoj postoji takva poliklinika.

No svejedno bila je to prilika da predsjednica barem ovom prilikom podijeli sudbinu svog naroda ili da tom narodu u koji se zaklinje pošalje poruku kako se ona bori za to da i drugi mogu obavljati takve preglede: ili na račun HZZO-a, ili iz svog džepa u zemlji obećanog Kolindina blagostanja.

Ovo je još jedan primjer, među stotinama drugih, o potrebi ulaganja u zdravstvo, pa i spašavanja zdravstva, nauštrb ratnog zrakoplovstva ili državnih jamstava uništenim firmama, nauštrb službenih automobila, nabujalog državnog aparata, uhljeba i parazita... Ili donacija bolnicama u drugim državama dok se one hrvatske raspadaju.

Ovo nije populizam. Ovdje se naprosto radi o prioritetima.

Puno više ljudi u ovoj državi trebalo bi biti u mogućnosti priuštiti si preventivne preglede u privatnim poliklinikama. A svi bi trebali moći obavljati te preglede na račun HZZO-a.

