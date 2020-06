Ležerni Plenki htio biti mangup, pa onda ispao - jugonostalgičar

Andrej Plenković objavio ležerni video u kojem je otkrio da je kao mali htio biti direktor, hvalio se da je bio mangup, otkrio da svojoj djeci čita "Ježevu kućicu" i da su mu najdraži filmovi i serije ipak proizvedene u Jugoslaviji.

<p>"Što ste htjeli biti kao mali?"</p><p>"Imali smo na likovnom jedan put zadaću nacrtati buduće zanimanje, pa sam ja nacrtao jednog čovjeka za direktorskim stolom".</p><p>"Dakle, bili ste i vizionar". </p><p>"A tako je nekako ispalo", s osmijehom je odvratio Andrej Plenković u trominutnom spotu na Facebooku u kojem se predsjednik HDZ-a trebao predstaviti u ležernom izdanju.</p><p>A mi smo tako uspjeli saznati da je Plenković još kao mali htio biti čovjek za direktorskim stolom. To je bio vrhunac njegove ambicije. Doseg njegove vizije. A sada i ispunjenje dječačkih snova. Tako mali, a već direktor.</p><h2>Smrtno ozbiljno</h2><p>I premda je Plenković taj svoj video uradak predstavio pod egidom "Da ne budemo uvijek ozbiljni, ovaj put nećemo o poslu", potpuno je jasno da u kampanji nema neozbiljnih pitanja, a kamoli neozbiljnih odgovora. Sve je smrtno ozbiljno.</p><p>Plenković stoga nije nikoga zavarao kad se s hinjenom opuštenošću, s jednom rukom u džepu i u bijeloj košulji bez kravate, spuštao od Markova trga prema Uspinjači. Svaki odgovor bio je proračunat. </p><p>A neki odgovori uspjeli su biti uzbudljivi.</p><p>Recimo, taj mali Plenković koji je sanjao o tome da bude "čovjek za direktorskim stolom" priznao je da nije ulagao previše truda u svoje školovanje. "Jeste li u školi bili štreber ili mangup?". "Hm, kampanjac", odgovara Plenki. "Dakle mangup", pita naratorica, a ovaj odgovara: "Pa može se to tako reći, da".</p><h2>Direktor mangup</h2><p>I tako, imamo mangupa koji je htio biti "direktor". Nije ni čudo da je ušao u HDZ. Poruka mladima: može se i prečacima do uspjeha.</p><p>Taj samozvani "mangup" Plenković davao je još neke generičke odgovore u kojima je pazio da ne povrijedi tankoćutne birače - prije je slušao Rolling Stonese, a sad sluša radio, između Cibone i Splita bira repku iz 1992., između Magica i Jordana bira Dražena - ali svejedno mu se potkralo par znakovitih opaski.</p><p>Recimo, omiljeni film mu je "Kiklop" iz 1982. godine (iz bivšeg režima), omiljena serija "Malo misto" (iz bivšeg režima) omiljeni glumac mu je Boris Dvornik (iz bivšeg režima), a knjiga koju "jako, jako, jako vole njegova djeca" jest "Ježeva kućica" Branka Ćopića (iz 1949.).</p><p>Knjiga koju je napisao Branko Ćopić, protiv kojeg su rogoborili hrvatski desničari i koje nema u hrvatskoj lektiri. Ali koja šalje poruku po mjeri suverenista, o ljubavi prema domu nasuprot pritiscima velikih sila.</p><p>Možda bi se Ježurka Ježić ipak mogao vratiti u hrvatske škole. Kad je premijer čita djeci prije spavanja. </p><h2>Front u Mađarsku?</h2><p>Zanimljiv je i Plenkovićev odabir najdražeg filmskog citata. Odlučio se za Dvornikovu repliku iz "Kiklopa": "Pa valjda smo toliko jaki da se prebacimo na front u Mađarsku".</p><p>Je li to nekakva subliminalna poruka Viktoru Orbanu? Plenković se šali na račun optužbi da je njegova Hrvatska postala mađarski vazal? Pa sad koristi upravo taj citat kao omiljenu filmsku repliku?</p><p>Sve je moguće, ipak je Plenković "mangup".</p><p>Dakle, malo toga je bilo ležernog i neobaveznog u tom spotu, ipak se unatoč najavi razgovaralo i o poslu ("Imali ste težak mandat, korona, potres... Hoćete li obnoviti Zagreb?"), a o Plenkovićevu plesanju bolje da nismo ne ulazimo u detalje.</p><h2>Smekšali imidž</h2><p>Uobičajeno je da se kandidatima, naročito tako uštogljenim štreberima, u kampanji pokuša malo smekšati imidž, približiti ih se biračima i kod njih aktivirati barem nekakvu emociju. I Plenki je pokušao biti "mangup", ali je ispao "dječji direktor", pokušao je biti hrvatski nastrojen u kulturnom odabiru, ali nije se dosjetio nijednog kulturnog uratka proizvedenog u HDZ-ovoj Hrvatskoj...</p><p>Što ga je obilježilo kao - jugonostalgičara.</p><p>Evo, zašto Plenković ne uživa u plodovima samostalne i suverene Hrvatske (osim slušanja radija), nego stalno vuče reminiscencije prema Hrvatskoj iz onog doba mračnog komunizma? </p><p>Tko zna, možda je ipak bio previše ležeran... Ili previše mangup.</p>