Miroslav Škoro je bio figura. Sada bi želio biti Veliki vođa

Miroslav Škoro, lider novosklepanog Domovinskog pokreta Miroslava Škore, voli Viktora Orbana.

Zajedno s kartom Velike Mađarske koja obuhvaća i dijelove Hrvatske, a pod kojom Orbanova stranka održava sjednice Predsjedništva stranke.

Miroslav Škoro voli i Janeza Janšu.

Bivšeg slovenskog premijera koji svojata cijeli Piranski zaljev.

Škoro je, dakle, predstavio svoj Domovinski pokret, ali nije još uvijek jasno na koliko te svoje domovine on uopće računa.

No tako to obično i biva s pokretima. Idu široko, idu maksimalistički, idu populistički - HDZ Franje Tuđmana išao je čak do Bosne i Hercegovine - pa se onda sažimaju i sužavaju. Gotovo kao rejting Miroslava Škore.

Od komunista do suverenista

Ovaj Domovinski pokret M.Š. krenuo je malo drugačije. On navodno obuhvaća i prima sve, čak i bivše sekretare Saveza komunista, ali ugurava ih u vrlo određene ideološke i svjetonazorske gabarite.

I pritom se ugleda na susjedne političare, lidere i tirane koji - na ovaj ili onaj način - svojataju hrvatski teritorij i sukobljavaju se s hrvatskim nacionalnim interesima, od Savudrijske vale pa sve do Ine. Teško da bi to moglo baš biti po svačijem ukusu.

Više po ukusu antimanjinske, antimigrantske, antigay, iliberalne publike koja se protivi pobačaju i svrstava se u vrlo određenu nišu daleko do centra.

Kako se, međutim, u sve to uklapa suverenistička politika koja se ugleda na susjedne političare sklone posezanju ili promoviranju aspiracija za tuđim, odnosno hrvatskim teritorijem, u ovom trenutku nije lako reći.

Pokret za kult

U predsjedničkoj kampanji Škoro je plasirao neke od takvih poruka, ali je u potrazi za što većim brojem glasača ipak trebao zahvatiti što šire, pa je povremeno otklizao i prema liberalnom centru. Sada, pak, može graditi pokret vrlo izražene ideologije.

Zašto pokret? Zato što su stranke previše omražene među širokim narodnim masama.

Zašto još pokret? Zato što na njegovu čelu može stajati veliki vođa, bez unutarstranačke arhitekture i strukture, bez demokracije, osim one koja podržava kult vođe.

A to je nešto što najbolje leži Škori i ekipi koja mu drži leđa od predsjedničkih izbora.

Svojata Domovinu. Kao HDZ

Sjetimo se, HDZ je također startao kao pokret i jednako je svojatao Domovinu, kao što je sustavno gradio kult Franje Tuđmana, raširio se od ustaša do udbaša, od nacionalista do tehnokrata, od bivših komunista do velikih Hrvata.

Gotovo kao Miroslav Škoro.

Ali Tuđmanov HDZ bio je ideološki širi. Škorin mini-HDZ podsjeća na desno krilo sadašnjeg HDZ-a. Zapravo, kao utočište za gubitnike unutarstranačkih izbora u HDZ-u.

U slučaju Plenkovićeve pobjede i ostanka na čelu stranke, otvaraju se dvije mogućnosti: HDZ može ostati blizu centra i koristiti Škoru kao svoj isukani mač na desnici ili može sa Škorom krenuti u otvoreni rat za glasove desnice.

Smetnja ili saveznik?

U slučaju, pak, Plenkovićeva poraza i pobjede desnice u HDZ-u, Škorin pokret postaje gotovo pa izlišan, postaje smetnja ili pak može postati saveznik, ali u jednom usko definiranom području na desnici gdje im se podudaraju interesi i poruke.

Doseg bi im u tom slučaju bio ograničen, kao s Domoljubnom koalicijom Tomislava Karamarka.

Pitanje je kako će se Plenković postaviti prema Škorinu Domovinskom pokretu. Hoće li udarati kontru suverenističkoj, iliberalnoj, antimanjinskoj politici ili će krenuti u natjecanje tko će odlučnije stupati orbanovskim stopama?

Kao što se Plenković sada natječe s Mirom Kovačem i Milijanom Brkićem oko toga tko je veći desničar u HDZ-u, tako bi se eventualno sa Škorom mogao boriti tko će biti veći suverenist.

Orban kao kum

Ili će prepustiti Škori taj teren na desnici, a onda ga sinergijski dohvatiti za koalicijskog partnera nakon izbora. Tko zna, može ih čak i Viktor Orban spojiti pod zastavom Velike Mađarske.

U svakom slučaju, Škoro želi osnivanjem pokreta zaustaviti polagani pad rejtinga koji se topi kako predsjednički izbori padaju u zaborav. No sad će se vidjeti može li Škoro od figure na predsjedničkim izborima postati lider na parlamentarnim izborima.

Može li postati mini-Orban?

Ustalom, novinare je već isključio s osnivačke skupštine. Idući korak bio bi da ih isključi u potpunosti. Da ne smetaju.

Samo, kako će onda biti selebriti?

