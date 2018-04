Ministre, biste li tjerali šefa da je Croatia Airlines vaša firma?

Privremeni šef Croatia Airlinesa (CA), gospodin Jasmin Bajić, naručio je nekoliko puta, a prvi put samo nekoliko dana nakon Vladina imenovanja, 40 stručnih knjiga o menadžmentu u zrakoplovstvu, koje je napisao s još dva autora.

Jedan od njih je Ivan Mišetić, bivši šef te tvrtke, sad šef kabineta industrijalca Emila Tedeschija i vječna siva eminencija nacionalnog avioprijevoznika. I još ponešto. Treći autor neki je, za ovaj tekst, sasvim nevažan tip. Za jednu od knjiga kažu sami autori da je bogato ilustrirana s “čak 208 tablica, 148 grafikona, 77 shema i 55 primjera.

U istraživanju, tematskoj eksplikaciji i predstavljanju rezultata istraživanja autori su se u knjizi koristili sa 157 knjiga i velikim brojem ostalih bibliografskih jedinica s 1355 fusnota, a na samoj knjizi su radili preko tri godine”. Croatia Airlines, naravno, platio je te knjige svojim novcem. Nije to neka golema lova. Nekih 12.000 kuna. Ali Bajiću ni u jednom trenutku nije bilo neugodno zbog toga. Kao da je napisao zaista neviđeno kapitalno djelo, prevažno za razumijevanje poslovanja hrvatske ili bilo koje druge aviokompanije.

Naravno, nije mu ni palo na pamet da je to što radi jednostavno nepristojno i nedostojno. Menadžeri koji makar i djelomično razumiju moral poslovanja to ne rade. Ne rade ni oni kojim je stalo do vlastitog integriteta. A teško je zamisliti da je to učinio zato što mu treba para. Na odlično plaćenu poziciju glavnog direktora s mjesečnom plaćom od 44.000 kuna bruto (podaci iz Bajićeve imovinske kartice) došao je s druge neloše plaćene kompanijske funkcije. Hrvatska je trula država, u kojoj je teško zamisliti da će ga ministar Butković zbog toga smijeniti.

Da je CA, nekim slučajem, Butkovićeva privatna tvrtka i da je Bajić učinio istu gadariju, ne bi ministar bio ovako hladnokrvan. Smijenio bi ga bez imalo obzira. Ali nije. Pa ćemo se i dalje smijati i plakati.