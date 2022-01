U posljednje vrijeme u programima HRT- a bilo je nekoliko odličnih i prestižnih emisija.Tu je briljantna TV serija majstora režisera Dalibora Matanića “Područje bez signala”, tu je iznimno kvalitetna dokumentarna serija “Osjećaji” - koju na svoj poseban način radi genijalni Robert Knjaz. Posebnim sjajem svijetlio je biser “Strana A”, posvećena našem genijalnom kompozitoru Rajku Dujmiću. Bila je to zabavna i opuštajuća emisija, ali moćna i snažna glazbom, izvrsnim voditeljima, briljantnim izvođačima sa simfonijskim orkestrom HRT-a, bilo je to nešto nezaboravno iz svijeta glazbe. Rajko je bio dječačke duše, on je bio nepopravljivi romantik koji vjeruje u ljude, on je neumorno i danonoćno stvarao vrhove naše, ali i europske glazbe za života, jureći nebeskim kočijama. On je naš jedini pobjednik Eurovizije, on je stvorio nebrojeno prekrasnih, romantičnih, duboko osjećajnih, ali snažnih i vječnih kompozicija. Mnogi su, nažalost, Rajka napustili, ali ovaj glazbeni genije ostaje zauvijek u svojoj posebnoj, besmrtnoj i prekrasnoj glazbi. Hvala ti Rajko! Zahvalni smo neuništivoj i nadahnutoj Mariji Nemčić, koja nam omogućuje sa svojom ekipom ovakve prekrasne glazbene poslastice.