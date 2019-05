Plakati SDSS-a bili su test. Na kojem je Hrvatska gadno pala

Naravno da je SDSS šovinističko iživljavanje na svojim izbornim plakatima pokušao okrenuti u svoju korist, sarkastično se zahvaljujući vandalima što uništavaju njihove plakate jer su tako "bili dio njihove kampanje".

Bio je to najelegantniji odgovor na sustavno fašističko uništavanje plakata porukama "Ubij Srbina", "Zakolji srpsku djecu" i slično.

Ti plakati slika su današnje Hrvatske.

Još važnije, SDSS-ovi plakati, dijelom na ćirilici, bili su i test za Hrvatsku.

Bili su test za premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, test za policiju i pravosuđe, test za hrvatsku javnost, za građane i društvo u cjelini.

I na tom testu Hrvatska je pala.

Policija pasivna

Koliko je poznato, još do sada nije uhićena niti jedna osoba koja je demolirala plakate ove parlamentarne stranke, nagrđivala ih šovinističkim i genocidnim porukama, pozivala na ubijanje Srba i širila govor mržnje.

Za razliku od toga policija je promptno hvatala i kažnjavala vandale koji su šarali po Tuđmanovu spomeniku.

Ni predsjednica ni premijer nisu se do sada ni jednom riječju oglasili na širenje mržnje i antisrpske histerije u kampanji za europske izbore.

Štoviše, Plenković je na subotnjem predizbornom skupu u "Ciboni" pokazao kako mu nije strano boriti se upravo za takvo biračko tijelo, a ni predsjednica nije iskoristila priliku da kao neutralni promatrač, ali zaštitnica Ustava i zakona, pošalje poruku o tome da su antisrpske i genocidne parole neprihvatljive u njezinoj državi.

Ovako, šutnja znači odobravanje.

Poruka svim Srbima, a ne Pupovcu

Demoliranje plakata dosad neviđenim antisrpskim parolama u javnosti je popraćeno tek na razini bizarnosti. Kao da je to dio kampanje. Kao da je to nešto normalno. Kao da je SDSS to zaslužio.

I to SDSS koji drži HDZ na vlasti još od 2004. godine. Što bi tek bilo da srpska stranka krene rušiti HDZ?

Grafiti kojima su prešarani SDSS-ovi plakati nisu bili politička reakcija na Milorada Pupovca i njegovu stranku, pretjerana kritika ili klasično pljuvanje. Bila je to poruka svim Srbima u Hrvatskoj.

"Iako je činjenica da su te poruke osvanule baš na predizbornom plakatu SDSS-a po mnogo čemu indikativna, ona je zapravo nebitna. Bitan je sadržaj poruke, objavljen na javnom mjestu", objasnila je odvjetnica Vesna Alaburić u Telegramu. "A taj se sadržaj ne može pravno kvalificirati nikako drugačije nego kao zločin poticanja na počinjenje genocida".

Za Alaburić, poruke o "klanju srpske djece i ubijanju Srba" školski su primjer poticanja na genocid.

Plenkovićeva slika

I to se događa u Plenkovićevoj Hrvatskoj, u državi koju vodi moderni europejac i na čijem čelu sjedi karijerna diplomatkinja čiji bi zadatak bio brinuti o imidžu Hrvatske u svijetu.

Ta Hrvatska ovih je dana preplavljena šovinističkim i genocidnim porukama.

A jedina stvar koju Plenković komentira jest nastup Ćire Blaževića u spotu SDSS-a.

Ništa o govoru mržnje. Ništa o ustaškim porukama. Ništa o "klanju djece".

I to ne samo na plakatima u Zagrebu, već i u mnogim drugim gradovima.

I nigdje policija nije uspjela uhvatiti neke od vandala.

Antisrpska histerija

Ovo je slika današnje Hrvatske. Ali to je i direktna posljedica Plenkovićeve politike "dvostrukih konotacija" i šurovanja Kolinde Grabar Kitarović s radikalnom desnicom, ohrabrivanja radikala i popuštanja ekstremistima.

Antisrpska histerija, sudeći po grafitima na SDSS-ovim plakatima, snažnija je nego ikada u zadnjih petnaestak godina.

Na plakatima je postavljeno pitanje "Znate li kako biti Srbin u Hrvatskoj"? Ovi grafiti, zajedno sa šutnjom državnog vrha, policije, pravosuđa i institucija, servirali su najgori odgovor.

