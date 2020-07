Prosvjedi iznenadili svijet: 'Sve je krenulo spontano, građani ne vole da ih prave budalama'

Za danas su zakazana dva prosvjeda, jedan u 18 sati i jedan u 19 sati na istom mjestu; oba su recept za katastrofu, a Vučić se naciji obraća u 15 sati...

<p>To je sve aranžirala Udba, viče u kameru N1 jedan prosvjednik iz Beograda, na platou ispred Skupštine, mjestu velikih, masovnih prosvjeda protiv <strong>Aleksandra Vučića</strong>, čovjeka koji je prije izbora proglasio pobjedu nad koronom a nakon izbora najavio policijski sat zbog korone. Policijski sat vrijedit će za Beograd od petka do ponedjeljka, a možda i za cijelu Srbiju.</p><p>- Udba, to je Udba, nastavlja Beograđanin, pa zaključuje: Dok god se ne riješimo tih komunjara, nema nam spasa... Meta njegova gnjeva su prosvjednici koji su izazvali do zuba opremljenu policiju na sukobe. Početak i razvoj prosvjeda izazvali su zbunjenost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed u Beogradu </strong></p><p>Tko ih je organizirao, ako nisu spontani? Zašto? Koji je cilj?</p><p>- Krenulo je spontano, studenti, partijaneri, građani koji ne vole da ih prave budalama i kinje - kaže nam dobar poznavatelj srpske političke i društvene scene.</p><p>Prosvjede je pokušao preuzeti, staviti pod svoju kontrolu <strong>Srđan Nogo</strong>, bivši košarkaš, osnivač Dveri, ultradesničar, ali - izgleda - nije uspio. Potom je prosvjed pokušao preuzeti i <strong>Vuk Jeremić</strong>, ali su prosvjednici obojicu otkantali. Oko daljnjeg razvoja događaja postoje dva scenarija. Prvi: Nogo je, kad mu nisu dali da preuzme prosvjed, dao nalog svojim batinašima da krenu u nasilje; druga je verzija da je Vučić dao nalog navijačima da krenu u nasilje da ih može ukloniti.</p><p>Kako god bilo, za danas su zakazana dva prosvjeda, jedan u 18 i jedan u 19 na istom mjestu; oba su recept za katastrofu a Vučić se naciji obraća u 15 sati...</p><p>Prosvjedi su iznenadili regiju i svijet. Dogodili su se neočekivano, nenajavljeno. Oko dva sata iza ponoći uspjeli su ući čak i u parlament, iz kojega ih je teško oklopljena policija nakon kraćeg vremena ipak istjerala. </p><p>Tehnička premijerka <strong>Ana Brnabić </strong>pripisala je organizaciju prosvjeda izvanparlamentarnoj opoziciji - a takva je sad skoro sva, jer su bojkotirali izbore.</p><p>- Najoštrije osuđujem vandalizam poličara koji stoje iza nasilnog upada u Skupštinu Srbije u trenutku kada se država i naš zdravstveni sistem suočavaju sa najtežim udarom virusa od početka pandemije - rekla je Brnabić pa nastavila:</p><p>- Pošto u Skupštinu nisu mogli ući na izborima ponovo su pokazali svoje pravo nasilničko lice pokušavajući steći političke bodove na najvećoj krizi na planeti od Drugog svjetskog rata.</p><p>Iz razgovora koje su reporteri N1 vodili sa prosvjednicima bilo je jasno da je riječ o šarolikoj skupini Vučićevih protivnika - najglasniji su bili desničari, koji su uzvikivali parole o Kosovu i "Vučiću pederu" ali protestirali su i ljevičari. Vučić je, naime, svima osporio zdrav razum. U Srbiji bukti, korona, u Sandžaku i Novom Pazaru nove osmrtnice svakoga dana višestruko nadmašuju službene statistike o broju umrlih zbog korone. Atmosferu je dan prije užarila i izjava "tate svih srpskih epidemiologa"- <strong>Zorana Radovanovića</strong>, kako se službene statistike friziraju. On je proglasio "moralnu smrt kolega" koji na takvo lažiranje pristaju.</p><p>- Zove me kolegica koju ne znam s juga Srbije i kaže kako je noćas kod njih umrlo petoro ljudi. Rekla mi je "ja sam popunila formulare, znači to je sve Covid, a to se onda ne pojavi u izvještajima" - rekao je Radovanović.</p><p>U ovom trenutku u bolnicama je 4000 ljudi, 120 je na respiratorima, svaki sat u bolnice dolazi 10 do 20 ljudi a broj umrlih veći je od 10 dnevno. Srbija će graditi dvije Covid bolnice sa po 1000 mjesta a glavni udar - susret Covida i gripe - očekuje se u studenom.</p><p>U Beogradu je od večeras na snazi zabrana okupljanja, trajat će sve do ponedjeljka. Večeras ćemo znati poštuje li se...</p>