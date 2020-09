Sloboda je opet pala kao žrtva politike, histerije i manipulacije

Na Festivalu slobode okupili su se oni se ne obaziru na zdravlje drugih i oni koji bi ograničavali slobode drugih. Nažalost, i HDZ se u doba korone poigravao slobodama, kao da je sloboda sada povlastica za odabrane.

<p>Prije svega, prosvjed protiv epidemioloških mjera u trenutku kad Hrvatska na dnevnoj bazi bilježi tristotinjak zaraženih nije bio baš previše pametan.</p><p>Kao što nije bilo pametno od onih koji su davali dozvolu za subotnji skup protiv epidemioloških mjera da će se sudionici pridržavati mjera protiv kojih prosvjeduju. </p><p>Iako mogu reći da su imali punu slobodu.</p><p>Uglavnom, ono što je trebao biti Festivalom slobode, u mnogo čemu pretvorio se u svoju suprotnost. Festival podrazumijeva slavlje, a na Trgu je bilo previše histerije koja je kulminirala fizičkim napadom na kola Hitne pomoći. Eto, toliko o slobodi žene kojoj je u uskomešanoj masi zatrebala pomoć medicinske ekipe.</p><p>A upravo je sloboda pojam s kojim organizatori skupa, pokrovitelji i sudionici, a s njima i čitavo hrvatsko društvo, imaju zapravo najveći problem.</p><h2>Demonstracija sebičnosti</h2><p>Bila je to, prvenstveno, demonstracija sebičnosti maskirane u slobodu. Radilo se isključivo o slobodi pojedinca, neovisno o tome hoće li on ugroziti osobu do sebe, iza sebe ili osobu na povratku kući. Pojedinac u borbi za svoju slobodu odbija epidemiološke mjere ne obazirući se nimalo na zdravlje i na slobodu onog drugog. Prvog do sebe. Bilo koga na ulici, javnim prostorima, pa i domovima.</p><p>Čini se da sloboda u ovim krajevima ne može zaživjeti bez ugrožavanja tuđe slobode.</p><p>Kolektivno poimanje slobode naroda, u ovom slučaju hrvatskog, prečesto se shvaćalo kao ograničavanje slobode onog drugog naroda ili nacionalne manjine. Kolektivno poimanje slobode vjerskih skupina, u ovom slučaju katolika, prečesto se manifestiralo kroz oduzimanje slobode onih koji nisu vjernici, žena, istospolnih parova, drugih vjera i religija.</p><h2>Guše slobode</h2><p>Među sudionicima na skupu bilo je onih koji slave slobodu medija, a gasili su neprofitne medije, onih koji slave slobodu osobnog zdravlja, a zabranjivali bi pobačaje, koji slave slobodu demokracije, a onemogućavali bi udomljavanje djece istospolnim parovima.</p><p>Zato je točna bila opaska bivšeg saborskog zastupnika Gorana Beusa Richemberga da su "više za našu slobodu i pravo djece na život napravila dva skromna junaka Šegota i Kožić nego svi hodači i festivaldžije zajedno". </p><p>Radi se o istospolnom paru koji se ipak izborio za udomljavanje dvoje djece. Što se ne bi dogodilo da se pitalo neke od uzvanika na subotnjem Festivalu slobode.</p><p>Imali smo, dakle, priliku naučiti nešto o slobodama u ovom društvu. </p><p>Naročito o slobodi bez odgovornosti, slobodi koja ugrožava drugog ili koja ograničava slobode nekog drugog. Ili drugačijeg.</p><h2>Politička bitka oko korone</h2><p>Međutim, cijela ova priča o prosvjedu za slobodu dobila je neizbježnu političku konotaciju. Val sličnih prosvjeda koji je krenuo iz SAD-a i prelio se u Europu iskorišten je za pritisak na vladajuće strukture, čak i u zemljama koje su bile najgore pogođene virusom, poput Velike Britanije i Italije.</p><p>Ako je korona dosad učvršćivala prevlast vladajućih i oduzimala kisik populističkoj i krajnjoj desnici, sada se za komadić te korone hvataju oni koji su izgubili tlo pod nogama. Kao i zadnje parlamentarne izbore.</p><p>I to je legitimno. HDZ je također manipulirao koronavirusom da bi ostao na vlasti, proglašavajući pobjedu nad pandemijom kako bi proglasio pobjedu na izborima. Sada nešto slično pokušava populistička i radikalna desnica. Zanimljivo, ona koja je poslovično za represiju i čvrstu ruku, sada se poziva na slobodu od represije.</p><p>I Hrvoje Zekanović sigurno bi bio tamo - da nije dobio koronu.</p><h2>Sloboda za bogove, ne i volove</h2><p>HDZ se također poigravao sa slobodama. Dok je ograničavao slobodu građanima, otvarao je prostor slobode povlaštenima, u prvom redu Katoličkoj crkvi, ali i svom premijeru i stranačkim dužnosnicima, a onda i BiH biračima, pa organizatorima procesija ili teniskih turnira.</p><p>Sloboda je bila za političke i crkvene bogove, maske su bile za volove.</p><p>To je dalo zamah subotnjem skupu, jer su se za svoj komad slobode poželjeli izboriti i neki drugi, poput Bujanca, Vidović Krišto, živozidaša i teoretičara zavjere. Čak i takvim metodama kao što je Bujančevo optuživanje Hitne pomoći da je provociralo prosvjednike, pa su ih zato morali napasti bocama.</p><h2>Bunt protiv sustava</h2><p>Još gore, politička manipulacija Nacionalnim stožerom i sustavom, kompromitacija struke i politizacija institucija otvorila je vrata gnjevnom buntu običnih građana protiv epidemioloških mjera. Za to je kriv Andrej Plenković, ali i Zoran Milanović sa svojim propitivanjem ustavnosti kriznog stožera i izjednačavanjem koronavirusa s "karijesom".</p><p>Jedna politika manipulirala je pandemijom proteklih šest mjeseci, sad je na red došla druga politika. </p><p>A sloboda, na koju se obje strane pozivaju, pala je kao kolateralna žrtva nihova obračuna.</p><h2>Pad povjerenja</h2><p>I tako, našli smo se u opasnoj situaciji. S jedne strane, u trenutku bujanja slučajeva pandemije i to upravo pred jesen kad bi se korona opet mogla miješati s drugim respiratornim bolestima, sve manje vjerujemo stožeru i sustavu, a s druge, afirmira se druga krajnost koja potpuno negira, relativizira i ignorira opasnost od koronavirusa.</p><p>Pojednostavljeno, došli smo do toga da moramo vjerovati Viliju Berošu ili Toniju Cetinskom.</p><p>Nijedno od toga nije nas dosad previše usrećilo.</p>