Šteta što Kolinda nije naučila nešto od Dalića i nogometaša

Realno, ako je mogla izaći na pozornicu i primiti cvijeće ispred cijelog glumačkog ansambla, zašto onda ne bi poljubila trofej svjetskih prvaka koji nije bio namijenjen njoj?

Jer to je Kolinda Grabar Kitarović, glavna zvijezda svjetskog prvenstva i novokomponirana Kraljica zagrljaja.

"Šteta što je padala kiša, inače bi i sakupljači lopti dobili poljubac", sarkastično je komentirao Joško Jeličić sinoćnji predsjedničin nastavak onih famoznih zagrljaja u svlačionici.

Sad su ih dobili svi, čak i oni koji ih nisu tražili, poput Francuza. Poljubac je dobio čak i trofej Jules Rimeta, inače namijenjen pobjednicima, a ne šefici drugoplasirane države.

Njemački tabloid Bild proglasio je Kolindu "Predsjednicom zagrljaja" koja je svima "ukrala šou". I ukrasila to fotkom Kolindine ruke u Dalićevoj kosi. Moskva je bila lijepa na kiši.

Glavna zvijezda

Uglavnom, tko je očekivao išta manje od predsjednice Republike u finalu Svjetskog prvenstva, pred 80 tisuća gledatelja i par milijardi ljudi pred malim ekranima, gadno se prevario.

Kolinda se opet promovirala u glavnu zvijezdu. Pa kome drago, kome neugodno.

Međutim, sada kad je priveden kraju ovaj petotjedni nogometno-politički spektakl u Rusiji, bilo bi dobro povući završnu paralelu između nogometa i politike.

Glavna parola Zlatka Dalića kroz cijelo prvenstvo bila je poniznost. Upravo je skromnost obilježila javne nastupe naših nogometaša. Osim talenta, požrtvovnosti i zajedništva, reprezentacija je pokazala kako se državu može dostojanstveno predstavljati. Diskretno, odmjereno i umjereno, bez ispada i incidenata, bez parade i šarade.

Pa čak i bez onog alkoholiziranog Vide.

Zaradili simpatije

Svi se slažu da su sportaši, po tko zna koji puta, bili pravi ambasadori Hrvatske, da su prikazali Hrvatsku u najboljem svjetlu, ne samo igrom nego i ponašanjem zaradili simpatije svijeta, a još više ujedinili posvađano i razjedinjeno hrvatsko društvo.

A onda je Kolinda sve to pokvarila.

Ona je izgubila mjeru, otkazale su joj kočnice, radila je spektakl kad god se pojavila, bila neodmjerena i neumjerena, sklona ispadima i pretjerivanju, trudila se zasjeniti nogometaše, a time i narušila sliku koju su oni stvorili u Rusiji.

Ili još konkretnije, bila je sušta suprotnost Zlatku Daliću i svemu što je on promovirao.

Takvim ponašanjem Grabar Kitarović poslužila nam je zapravo kao "reality check". Vratila nas je u surovu stvarnost. Potvrdila da je ova reprezentacija iznimka koja potvrđuje pravilo, da iz njezina primjera predsjednica Republike nije ništa naučila.

Osim što ju je iskoristila za vlastitu promociju.

Nije dostojna ove repke

"Onima koji će se ukrcavati u vlak nogometne reprezentacije da bi promovirali sebe, a to su političari, poručujem da to ne zaslužuju", poručio je sinoć emotivni Jeličić. "Jer zahvaljujući njima mi smo najsiromašnija zemlja Europske unije."

Ili banalnije: Kolinda je pokazala da nije dostojna ove reprezentacije.

Ni traga skromnosti i poniznosti, da ne kažemo profesionalnosti i pristojnosti. Premalo brige za dostojanstvo u predstavljanju Hrvatske pred svjetskim auditorijem. Previše histerije, previše suza, previše poljubaca, previše egzaltiranih ispada.

Takvo padanje u afan možda bi se oprostilo nekom igraču koji je to sanjao od malih nogu, za to se žrtvovao i izgarao. Ali zašto bi se oprostilo političarki koja s time nema nikakve veze? Koja je za to najmanje zaslužna i koja postupa suprotno svemu što je ta reprezentacija promovirala?

Nogometaši su se ponašali kao ambasadori, predsjednica se ponašala kao navijačica. A trebalo je biti obrnuto.

I doista, bilo bi lijepo da je Kolinda Grabar Kitarović nešto naučila od Zlatka Dalića i njegovih igrača. Nažalost, taj vlak je odavno prošao.

Umjesto toga, valja se nadati da će hrvatsko društvo u cjelini, pa i hrvatska politika, uzeti ovu reprezentaciju u Rusiji kao uzor i primjer kako od male države napraviti veliku zemlju. Uspješnu, pristojnu, dostojanstvenu...

Kad za takvo nešto nije sposobna hrvatska predsjednica.

