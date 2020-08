Što je napetije: brojanje turista ili prebrojavanje novozaraženih

U jeku turističke i epidemiološke sezone, u javnosti traje mrtva utrka između brojanja turista koji bi trebali spasiti hrvatsku ekonomiju i broja zaraženih koronavirusom koji bi mogli ugroziti važnu turističku sezonu

<p>Što je napetije: brojanje turista ili brojanje zaraženih?</p><p>U jeku sezone zahuktala se mrtva utrka između broja turista koji dolaze spasiti hrvatsku ekonomiju i broja zaraženih koji ugrožavaju taj spasonosni hrvatski turizam.</p><p>Mahnito se, na dnevnoj bazi, izmjenjuju vijesti o broju turista koji su ušli u Hrvatsku, o broju noćenja, broju vozila na naplatnim kućicama, brojkama gostiju na sustavu e-visitor, s paralelnim vijestima o broju novozaraženih, bolesnih, asimptomatskih, širitelja zaraze...</p><p>Situacija je, u najmanju ruku, histerična.</p><p>Brojimo turiste, brojimo zaradu - ali i zarazu - pratimo bujanje turizma, kao što pratimo bujanje zaraženih. Svaku vijest dočekujemo s uzdahom oduševljenja ili razočaranja. Jučer je padao broj zaraženih, što znači da će možda rasti broj turista, ali ako raste broj turista, porast će broj zaraženih - i tako ukrug.</p><p>Ove brojke idu ruku pod ruku, nadopunjuju se, ali i poništavaju.</p><h2>Ne plašite turiste</h2><p>Preuveličavamo brojke gostiju i umanjujemo brojke novozaraženih kako ne bismo uplašili turiste. Ili pak preuveličavamo broj zaraženih da bismo zaustavili njihov rast, zadržali status "corona-free" destinacije i doveli turiste. Koji će opet povećati rizik od širenja zaraze.</p><p>I onda paradoks: otvorimo granice kako bismo doveli što više ljudi, pa se čudimo što raste broj zaraženih u zemlji. Još veći paradoks: broj zaraženih tjednima je rastao tamo gdje ima najmanje turista.</p><p>Znači, teško se odlučiti je li napetije praćenje broja turista ili zaraženih, odnosno jesmo li u jeku turističke ili epidemiološke sezone. Ili se to stopilo u jedno.</p><h2>Turizam u doba zaraze</h2><p>Htjeli bismo imati turizam, ali ne da se turisti zabavljaju u noćnim klubovima koji postaju žarišta pandemije. Borimo se protiv širenja zaraze, ali uredno promatramo gužve na plažama i šoping centrima, a čujemo i da se pripremamo za dolazak kruzera. Nekada su se turističke destinacije nadmetale koja će imati više turista, danas se nadmeću koja će imati manje zaraženih.</p><p>Jer je to međusobno uvjetovano.</p><p>Na Pagu vidimo i rat destinacija između onih koje šire zarazu i koje zbog toga ispaštaju. To je novi hit: Kako je počela zaraza na mom otoku.</p><p>Ipak, ta opsesija brojanja ne iscrpljuje se na gostima i zaraženima.</p><h2>Brojanje nezaposlenih</h2><p>Tradicionalno, broje se i turisti nestali na Biokovu, broje se stranci koji su navodno ušli u zemlju, pa im se onda statistički gubi svaki trag. A ovo sumanuto prebrojavanje turista priprema nas za jesensko prebrojavanje nezaposlenih i iseljenih iz Hrvatske. Kao što se epidemiolozi već zagrijavaju za jesensko prebrojavanje zaraženih koronavirusom.</p><p>Brojke ovogodišnjih dolazaka turista iznad su svih očekivanja i najava, što vraća optimizam u društvo, samo kad ne bi broj zaraženih također bio iznad svih očekivanja i najava, što onda ugrožava planove za početak školske godine i nastavak normalnog života.</p><h2>Ruku pod ruku</h2><p>Ipak, sve to nekako ide ruku pod ruku. Ovo brojanje turističke zarade i epidemiološko brojanje žrtava. Koje se onda direktno nadovezuje na brojanje nezaposlenih i iseljenih. I završava se na golom opstanku - ekonomskom i onom zdravstvenom.</p><p>Mrtva je to utrka koju Hrvatska promatra svakoga ljeta, već godinama. Što više ovisimo o turizmu, to smo ovisniji o brojkama turističkih noćenja, a što te brojke više rastu, splašnjava motivacija da se napokon posvetimo gospodarskom preustroju i reformama. </p><p>A ta ovisnost o turizmu opet umanjuje ozbiljnost broja zaraženih koronavirusom. </p><p>Uglavnom, ono što nas ne ubije, moglo bi nas spasiti. <br/> </p>