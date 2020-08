Sudska praksa, kad je u pitanju seksualno zlostavljanje curica, ide u smjeru oštrijih kazni...

Vrhovni sud potvrdio je jučer presudu od sedam godina zatvora seksualnom zlostavljaču zbog iskorištavanja djeteta i upoznavanja djece s pornografijom. Prije desetak godina situacija je bila potpuno drugačija

<p>Javnost je šokirana presudom kojom je Slavonac (49), koji je imao seksualne odnose s djevojčicom (14) koja je zatrudnjela te pobacila, nepravomoćno osuđen na 22 mjeseca zatvora s tim da šest mora u zatvor ( toliko je već bio u pritvoru) a ostatak kazne neće iza rešetaka ako u tri godine ne ponovi nedjelo. Šok je uslijedio jer je kazna za seks s djetetom mlađim od 15 godina do 10 godina zatvora, a ako je počinitelj bio u otklonjivoj zabludi o dobi žrtve, a on se branio da mu je rekla da ima 16, tada je propisana kazna do pet godina.</p><p>- U tom slučaju izrečena kazna ovom počinitelju nalazi se unutar predviđenog raspona i ničim ne odstupa od kazni koje su do sada neosušđvanim počiniteljima u pravilu izriče za kaznena djela za koje je zapriječena kazna do pet godina zatvora. Naravno, svako kazneno djelo na štetu djeteta, a pogotovo spolno iskorištavanje, izaziva opravdan odijum, međutim ako je počinitelj suđen za kazneno djelo za koje je po zakonu zapriječena kazna do pet godina zatvora onda kazna ni po čemu nije neobična - rekao je, naravno načelno jer u pojedinosti konkretnog slučaja nije upućen, iskusni odvjetnik za kazneno pravo <strong>Ljubo Pavasović Visković.</strong></p><p>Pravobraniteljica za djecu<strong> Helena Pirnat Dragičević</strong> rekla je kako je zgrožena saznanjem o počinjenju takvih kaznenih djela, a često i ishodima sudskih postupaka. Smatra kako sustav djece nije kvalitetno uspostavljen.</p><p>No sudska praksa, kad je u pitanju seksualno zlostavljanje djevojčica, čini se, ide u smjeru oštrijih kazni.</p><p>Vrhovni sud potvrdio je jučer presudu od sedam godina zatvora seksualnom zlostavljaču zbog iskorištavanja djeteta i upoznavanja djece s pornografijom a strogu kaznu za seksualno zlostavljanje djeteta izrekao je i u utorak. Prije desetak godina isti taj Vrhovni sud je u samo mjesec dana drastično smanjio kazne pedofilima u tri različita slučaja čiije su pojedinosti bile stravične.</p>