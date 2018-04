Ovakvo gaženje natječaja za ERS doista je gadan presedan

Čemu služe natječaji? Da bi se birali podobni.

A što ako se izaberu nepodobni? Onda se jednostavno pregazi natječaj.

HNS je, kako se čini, uspio nagovoriti premijera Andreja Plenkovića da odbaci Matka Glunčića kao voditelja Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu, iako je dobio najviše bodova na tom natječaju. Pregovaralo se danima, a bogami i noćima, i to na najvišoj predsjedničkoj razini, a sve kako bi se udovoljilo ministrici obrazovanja Blaženki Divjak koja, eto, ne voli Glunčića.

Pa ako taj isti Glunčić, inače državni tajnik u Divjakinu ministarstvu i osoba koja se protivi ministričinu prijedlogu kurikularne reforme, osvoji najviše bodova, onda će se političkim pritiskom ucijeniti premijer da se natječaj naprosto pregazi.

Ne samo poništi. Već pregazi.

Kao da ga nikada nije ni bilo.

Ni luk jeo ni luk mirisao

Maknut će se Glunčića, ali ignorirati i ostale kandidate na natječaju. A koalicijski partneri izmislit će neko potpuno novo rješenje, navodno u osobi bivšeg ministra Radovana Fuchsa.

Čovjek koji "nije luk jeo, ni luk mirisao" tako će postati šef najvažnijeg tijela u provedbi reforme obrazovanja.

Tako rade naši čuvari zakona. Naši čuvari stabilnosti.

A u tom očuvanju stabilnosti koalicije HDZ-a i HNS-a očito je dozvoljeno sve, pa i ignoriranje natječaja i njegovih rezultata.

Nema sumnje da će mnogi liberali, zagovornici HNS-ove kurikularne reforme i protivnici HDZ-a sa zadovoljstvom popratiti dogovor vladajućih stranaka o tome da se Glunčića izbaci iz kombinacije. Jer, eto, Glunčić je protivnik ovakve kurikularne reforme, on je predstavnik konzervativne struje, on iza sebe ima skandalozne izjave, on je naprosto neprihvatljiv...

A da je HDZ odbacio Jokića?

Međutim, bi li odobravali obrnutu situaciju: da je kojim slučajem ministar Pavo Barišić poništio natječaj na kojem je za voditelja ERS-a najviše bodova osvojio, recimo, Boris Jokić? Pa da se onda išlo tražiti neko deseto rješenje, recimo instruirano s Kaptola?

Koliko bi se tada razglabalo o proceduri, zakonima, natječajima, legitimnosti i legalnosti izbora?

I koliko bi tada vrištao HNS?

Ovako, potpuno je normalno da se osobu koja je, možda ni kriva ni dužna - a možda i nezasluženo - skupila najviše bodova na natječaju za voditelja kurikularne reforme političkim natezanjima, pa i ucjenama, eliminira iz kombinacije. Ali i da se eliminira sve ostale kandidate na tom natječaju.

Jer tako traži ministrica Divjak i stranka koja drži HDZ na vlasti. Da ne kažemo da je time drži za nešto drugo.

Kabinetski natječaj

Natječaj službeno nije poništen. Nisu prijavljene nikakve nepravilnosti. Osim što je na njemu pobijedila (ne)podobna osoba.

Natječaj se neće ponavljati, barem prema informacijama koje se iz vladajuće koalicije sada plasiraju u medije. Do voditelja ERS-a doći će se kabinetskim dogovorom.

U isto vrijeme, može se dogoditi da ministrice Divjak već sutra ne bude u Ministarstvu jer se Plenković okrenuo tajnici i naložio joj da napiše nalog za razrješenjem. I što onda? Poništava se natječaj na osnovu ucjene stranke koja se ničim izazvana ubacila u Vladu, a na čelu ERS-a bit će osoba koja se opet ni kriva ni dužna našla na tom mjestu.

I sve to u ime stabilnosti.

Nakon ove vratolomije ne bi bilo neobično da kandidati na natječaju podignu tužbe. Međutim, poučeni ovim iskustvom, u daljnjem mandatu HDZ-a i HNS-a možemo očekivati da se po istom principu rješavaju ostali natječaji. Ili da natječaja uopće ne bude.

Što je možda čak i lakše: čemu raspisivanje natječaja kad postoji rizik da na njima najviše bodova dobije osoba koja nije po ukusu političke garniture?

Onda ih imenujte

Ako se u ekspertna tijela moraju birati osobe koje slijede političku liniju, onda je najbolje da ih političari naprosto tamo oktroiraju.

Kako ubuduće ne bi bilo neugodnih iznenađenja.

Samo, koja je to politička linija koja vodi ovu Vladu?

Ili je stvarno istina da u Plenkovićevoj vladi svaki ministar u svom resoru može raditi što hoće? Pa i odbijati imenovanje Glunčića na čelo Ekspertne radne skupine, ali s njim kao državnim tajnikom surađivati u Ministarstvu.

"Neću dozvoliti da se opstruira cijeli proces", poručila je danas ministrica Divjak. A neće ni dozvoliti da joj neki tamo natječaj stane na put.

Radovan Fuchs, ako je doista on u kombinaciji, neće imati težak zadatak. Morat će tek slijediti naputke resorne ministrice. A za to nam stvarno ne treba natječaj.

