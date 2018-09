Veličanje Mirka Norca sramoti Hrvatsku, kao i Domovinski rat

"Akcija ne vuče nikakve repove i obavljena je prema pravilima Ženevske konvencije", izjavio je Mirko Norac na jučerašnjem obilježavanju akcije Medački džep.

"To što neki izmišljaju i rade od toga cirkus, to je neki drugi problem".

Nažalost, pravi cirkus rade ministri u hrvatskoj Vladi koji su jučer pozdravili Mirka Norca na obilježavanju akcije zbog koje je Norac osuđen za ratni zločin, koji su nazivali Norca generalom iako mu je predsjednik Republike nakon presude oduzeo činove, koji su relativizirali njegove presude i tako dezavuirali hrvatske sudove pred kojima je dva puta pravomoćno osuđen.

Jednom za strijeljanje civila u Gospiću 1991. godine, a drugi puta za zločine u Medačkom džepu 1993. godine.

Cirkus je, podsjetimo, radio i sam Norac bježeći svojedobno od optužnice, skrivajući se od hrvatske policije i pomažući time hrvatskoj desnici i paraobavještajnom podzemlju da ga iskoristi kao povod za organizaciju antivladina puča 2000. godine.

Slava Norcu

Ne samo da Norac danas presudu naziva cirkusom, već mu u tome pomažu i sami ministri u Vladi. I to ne samo ovoga vikenda, već i u proteklih nekoliko mjeseci otkako se Norac počeo pojavljivati na službenim komemoracijama i na njima primao pozdrave državnog vrha.

U kolovozu ove godine dobio je pozdrave i pljesak ministara i župana na skupu u Gospiću. Jučer ga je pozdravio ministar obrane Damir Krstičević. "General Norac je ratni zapovjednik i to je čovjek koji nosi svoj križ. Meni je drago da je on danas ovdje s nama", rekao je Vladin izaslanik.

Nadovezao se ministar branitelja Tomo Medved. "Svakome treba odati počast i poštovanje za ono što je činio u obrani domovine. Svi koji su dali doprinos obrani domovine imaju svoje mjesto u povijesti".

Nažalost, Mirko Norac svoje neslavno mjesto u povijesti zaradio je kao zapovjednik koji je terorizirao i strijeljao civile, a iza legitimne vojne akcije ostavio krvavi trag ratnog zločina. Štoviše, zbog osoba kao što je bio Mirko Norac uprljana je povijest Domovinskog rata.

Upravo onaj rat čiji dignitet HDZ-ovi ministri nastoje tako pompozno sačuvati.

Omalovažavanje presuda

Ova višemjesečna rehabilitacija Mirka Norca ne može se promatrati samo kao dodatno kompromitiranje Domovinskog rata - gdje se zločini uzimaju kao dio ratnih zasluga - već i kao omalovažavanje presuda hrvatskih sudova, uz neizostavnu politiku poruku.

To je trend koji sve više uzima maha. Kao što se osuđeni teroristi proglašavaju herojima, a haški osuđenici svecima, dok se predsjedniku Republike apostrofiranom presudi za podjelu BiH u Zagrebu podiže spomenik, tako se sada i osoba osuđena pred hrvatskim pravosuđem opet promovira kao general i zapovjednik kojemu "treba odati počast i poštovanje za ono što je činio u obrani domovine".

To je pljuska svima koji su domovinu branili bez tragova ratnih zločina, to je pljuska hrvatskoj državi koja otvoreno slavi zločince, a to je pljuska društvu koje se grčevito trudi odijeliti pravedni rat od zločinačkog nasljeđa.

I još ovo: ako se na Domovinskom ratu, kako to ponavljaju predsjednica države, predsjednik Vlade i mnogi drugi, temelje vrijednosti samostalne hrvatske države, onda je tragično da se u taj Domovinski rat ovako otvoreno integriraju i ratni zločinci.

Kakve vrijednosti ministri Krstičević i Medved, a time i premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, promoviraju slavljenjem Mirka Norca?

Strijeljanje starica

Šalju li možda poruku da u obrambenom ratu Hrvat ne može počiniti ratni zločin, iako ga je hrvatski sud osudio? Ili poruku da je u obrani domovine dozvoljeno strijeljanje starica, žena i civila? Ili da se hrvatski zločini toleriraju, a srpski osuđuju?

Mirko Norac više nije bitan. On je svoju kaznu odslužio i slobodan je dolaziti na svečanosti i komemoracije, kao i družiti se sa svojim suborcima.

Problem je kad tog Norca državni ministri i izaslanici pozdravljaju s govornice, kad mu se otvoreno plješće, kad ga se veliča i slavi, kad se preko njega šalju političke poruke.

I dok se snebivamo zbog izjava Aleksandra Vučića, kojem hrvatska predsjednica nudi ispriku umjesto da je traži, slavimo osobu koja je osuđena zbog najtežih zločina.

I što je najgore, to više nije incident niti slučajnost. To je dio politike ove Vlade. Andrej Plenković to šutke potpisuje.

