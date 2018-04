Ako netko jača ekstremnu desnicu, onda je to Plenković

"Zašto jačate desnicu", zapitao se Andrej Plenković na sjednici zagrebačkog HDZ-a, a Jutarnji list to raspalio preko čitave naslovnice.

Time se premijer i predsjednik HDZ-a promovirao u glavnog borca protiv hrvatske desnice. Ne Davor Bernardić i SDP, ne liberali ili IDS, ne progresivci i udruge... Nitko nego baš on.

Plenković je taj koji se hvali da je porazio stranačku desnicu oko Istanbulske konvencije, pa onda danima paničari po Hrvatskom saboru, glumi žrtvu i žali se da se "kontekstualno može zaključiti" da ga desnica destabilizira. Plenković optužuje svoju desnicu da histerizira i da je instrumentalizirana od crkvenih krugova. Plenković i njegovi ljudi potiho slave zbog odlaska Hrasta iz koalicije. Kao što su potiho slavili i kod odlaska Zlatka Hasanbegovića. (Pa onda koalirali s njim u Zagrebu i na njegov zahtjev skinuli Titov trg.)

Jer, eto, premijer je glavni borac protiv desnice i jedino se njemu treba davati podrška kad je posrijedi epohalan udar na konzervativce i klerikalce.

No je li to baš tako?

Naime, kad Plenković postavlja stranačkim drugovima pitanje "zašto jačate desnicu", onda bi i on mogao ponuditi odgovore na nekoliko pitanja.

Europejac s Ružom

Sjetimo se, Plenković je bio na listi Karamarkova HDZ-a za Europski parlament s Ružom Tomašić kao nositeljicom, dok je ona na izbornim skupovima govorila kako je "Hrvatska zemlja samo za Hrvate, a svi ostali su gosti". Zašto se on tada nije javno ogradio od toga?

Zašto se Plenković, taj borac protiv desnice, nije javno pobunio protiv Karamarkova orgijanja sa stožerašima, šatorašima i obiteljašima? Zašto ga tada nije mučila savjest, kako sada muči Davora Ivu Stiera?

Zašto se, uostalom, tijesno povezao s konzervativcem Stierom, neformalnim ideologom klerikalne desnice u stranci?

Zatim, tko je stavio Hasanbegovića i Brunu Esih na HDZ-ovu izbornu listu? Tko je koalirao s Hrastom i gurao Ladislava Ilčića po ministarstvima? Tko je naslagao HDZ-ove desničare po listama, pa oni danas rade probleme Plenkoviću oko Istanbulske konvencije?

Glasovi desnice

Uostalom, zar je Plenković zaboravio da je na glasovima upravo desničara, pa i onih najgorih, on došao na vlast? I da je dobivao glasove tih istih desničara kao kandidat Karamarkova HDZ-a dok je ovaj koalirao s ustašoidnim pravašima?

I zar je, kad smo već kod toga, Plenković zaboravio da je on bio taj koji je dao na važnosti ustašama iz HOS-a kad ih je primio na konzultacije i dogovorio se s njima da se ploča "Za dom spremni" pomakne par desetaka kilometara od Jasenovca?

Tko je tada jačao desnicu?

Prije dva dana, na 10. travnja, državni tajnik Ministarstva branitelja, dakle predstavnik Plenkovićeve Vlade, nazočio je HOS-ovu skupu u Splitu gdje su se izvikivali ustaški povici. Valjda su to bile one "iznimne situacije" za koje je Plenković izjavio da su dozvoljene kod korištenja ustaških simbola. To je "delikatno pitanje", zar ne?

Usput, ispred Ministarstva branitelja, pored hrvatske i zastave EU, vijori se i zastava šatoraša, kao nekakva službena legitimacija. Treba li reći da su šatoraši bili eksponenti i animatori ekstremne desnice?

Plenković je sve to odšutio i pravio se kao da to ne postoji.

Strah od desnice

Zapravo, premijer već godinama dokazuje da ga je istinski strah desnice: one stranačke za koju vjeruje da mu radi o glavi ali i one desnice u društvu s kojom poslovično nema hrabrosti javno se obračunati.

Ta njegova slabost i oportunizam, nevoljkost da se izlaže sukobima, osim kad njegova pozicija ne dođe u pitanje, zapravo jača i ohrabruje desnicu u društvu.

Bez HDZ-ove desnice Plenković ne bi bio premijer. Ona mobilizira birače, pa i one najradikalnije, ona obavlja prljave poslove za umivenog šefa stranke, ona vodi ideološke ratove koji spašavaju HDZ od odlijevanja glasova radikalnoj desnici...

Jača li Kolinda desnicu?

A onda Plenković, u strahu od klerikalne desnice, izmisli nekakvo fantomsko očitovanje kojom se Vlada ograđuje od rodne ideologije u Istanbulskoj konvenciji. Pa onda njegov ministar zdravstva dodatno sve to kompenzira izjavom da će Katolička crkva biti konzultirana oko Zakona o pobačaju.

Plenković je preko toga prešao, kao što je prešao i preko svih izjava Kolinde Grabar Kitarović kojom se ona dodvoravala desnici ili ju je ohrabrivala, pa u zapadnim medijima zaradila titulu ekstremne desničarke po uzoru na Poljsku i Mađarsku.

Je li Plenković pitao Kolindu "zašto jača desnicu"?

Imajući sve to u vidu, komično je izgledala naslovnica Jutarnjeg s Plenkovićevim ukorom svojim članovima da jačaju desnicu. Kad je premijer često u prvim redovima jačanja te iste desnice ili popuštanja toj desnici, a kad nije, onda u prikrajku čeka da mu nečije desničarenje donese politički profit.

Ako ga sve to smeta, možda još nije kasno da postupi po savjesti i istupi iz HDZ-a.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.