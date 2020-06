Zašto Kolinda nije pokazala srednji prst Kaptolu? Ili HDZ-u? Ili nasilniku s kojim je plesala?

Da se kao predsjednica Grabar Kitarović borila protiv onih koji vraćaju Hrvatsku stoljećima unazad, umjesto da je s njima šurovala i surađivala, možda sada ne bi morala pokazivati srednji prst Škori i Nini Raspudiću.

<p>Bi li Kolinda Grabar Kitarović podigla srednji prst u facu Miroslavu Škori da nije od njega izgubila na predsjedničkim izborima? </p><p>Ili da je Miroslav Škoro danas kandidat HDZ-a? </p><p>I bi li Kolinda danas još uvijek sjedila na Pantovčaku da je u puno ranije, u svojih pet godina mandata, podigla srednji prst svima koji ugrožavaju i ponižavaju žene?</p><p>Ovako, bivša predsjednica koja je nakon silaska s Pantovčaka obećala da će ostati u Hrvatskoj i boriti se za prava žena i djece, a onda se ogrebala za mjesto u Međunarodnom olimpijskom odboru, došla je do toga da na balkonu putem medija pokazuje srednji prst. I to ne baš originalno, samo je kopirala dogradonačelnicu Osijeka Žanu Gamoš.</p><h2>Čekala što "baja" kaže</h2><p>"Pridružujem se svim ženama koje ovim 'nepristojnim' činom pokazuju svoj stav i dižu glas protiv onih koji nas pokušavaju vratiti stoljećima unazad", poručila je Kolinda Grabar Kitarović. "Prošlo je vrijeme kad je žena sjedila u ćošku i čekala što će 'baja' reći".</p><p>Ali eto, da je Kolinda bila "baja" pa na predsjedničkoj dužnosti dizala glas protiv onih koji nas pokušavaju vratiti stoljećima unazad, umjesto da im se ulizivala i dodvoravala, možda bi njezina predsjednička karijera imala nastavak. I možda ne bi morala iz političke anonimnosti pokazivati srednji prst. Onaj osvetnički, ne spasiteljski.</p><p>Nažalost, Kolinda je čitavu svoju političku karijeru čekala što će "baja" reći. Bio to Ivo Sanader ili Tomislav Karamarko ili Andrej Plenković. Ili Zdravko Mamić ili Milan Bandić ili Milijan Brkić...</p><p>Ili se pak spuštala na razinu da "baji" pjeva rođendanske pjesmice.</p><p>Kolinda je uvijek sjedila u metaforičkom političkom "ćošku" i čekala što će "baja" reći. Pa ako Plenković kaže da se mora odreći pozdrava "Za dom spremni" i najuriti svog savjetnika Matu Radeljića s Pantovčaka, ona će to učiniti. </p><h2>Srednjak Kaptolu?</h2><p>Međutim, još je zanimljivije Kolindino, nimalo metaforičko, pokazivanje srednjeg prsta onima koji nas "pokušavaju vratiti stoljećima unazad".</p><p>To bi, u prvom redu, trebala biti Katolička crkva u Hrvatskoj. Jedan od najvećih Kolindinih sponzora i institucija koju je ona godinama slijepo slijedila, slušala, dodvoravala joj se, ulagivala i njome inspirirala. Crkveni nauk o pobačaju, o ženama, pravima žena, ali i o obitelji, gejevima, odgoju, vraća Hrvatsku stoljećima unazad. </p><p>Kako Kolinda nije to prepoznala dok je sa Crkvom surađivala? Kako njoj nije pokazala srednji prst? </p><h2>Srednjak HDZ-u</h2><p>Zatim, tu bi morao biti i HDZ, stranka koja je politički pokrovitelj šovinizma, homofobije, ustavne definicije braka, legalizacije ustaškog pozdrava, NDH, ali i stranka koja danas nema dovoljno žena za sastavljanje "pobjedničkih lista" i samo je jednu ženu stavila na prvo mjesto kandidacijske liste. </p><p>Zašto HDZ-u Kolinda nije pokazala srednji prst?</p><p>Nego je plesala s obiteljskim nasilnikom dok je njegova supruga pisala pisma HDZ-u tražeći zaštitu od zlostavljanja. Nego se protivila ratifikaciji Istanbulske konvencije, oko koje je Plenković lomio stranku. Nego se priklanjala tvrdoj, konzervativnoj, klerikalnoj struji u HDZ-u. Nego je svojim ponašanjem podgrijavala stereotipe o ženama.</p><p>I zašto Kolinda, ovako napredna i progresivna, nije pokazala srednji prst Viliju Berošu nakon njegove izjave da bi djecu bez roditelja radije stavio u dom, nego dao istospolnom udomiteljskom paru? Ona se, sjetimo se, zavjetovala da će se boriti za prava djece.</p><h2>Uzdanica klerikalne Hrvatske</h2><p>Da se ne zavaravamo, kao predsjednica Grabar Kitarović bila je eksponent konzervativne i klerikalne politike koja nas vraća stoljećima unazad. Protivnici takve politike, liberalni progresivci, bili su njezini najžešći kritičari. Ona je upravo njima u facu godinama dizala srednji prst.</p><p>Danas, pak, ona poručuje da "u znak potpore diže srednji prst za nas žene i naša prava, ali i za muškarce koji nas podržavaju". Pa ipak, te žene i ti muškarci rušili su Kolindu s vlasti.</p><h2>Žena vlada, žene trpe</h2><p>Hrvatska je pet godina imala ženu na čelu države i svejedno je u tom periodu eskaliralo nasilje nad ženama, obiteljsko nasilje, zlostavljanje i ponižavanje žena, oduzimalo se prava ženama čak i da gospodare vlastitim tijelom, "baje" su određivale pravila i dijelile lekcije, a Hrvatska se vraćala stoljećima unazad.</p><p>Dok je Kolinda u svom "ćošku" slušala što "baje" kažu.</p><p>To što je Miroslav Škoro, nakon Nine Raspudića, izletio s ovom izjavom samo joj je poslužilo da se promovira bez ikakvih posljedica, da zaradi koji bod u javnosti, da nađe zadovoljštinu nakon izbornog poraza, ali i da pomogne "baji" Plenkoviću da pobijedi Škoru i mostovca Raspudića.</p><p>Bilo je to prekasno: za njezine fanove gadljivo, za njezine kritičare licemjerno. </p><p>Hrvatska se pod Kolindom vraćala stoljećima unazad i ona je sada zadnja osoba koja može pomoći da se taj trend zaustavi. </p>