Život s koronom pretvorio se u kaos, stihiju, pa skoro i paniku

Turisti bježe, školska godina možda počinje, a možda i ne, struka šalje kontradiktorne poruke, politika se pravi da krize nema, a građani koji sve to slušaju ne znaju trebaju li brinuti ili se opustiti. Kao Vili Beroš na Hvaru.

<p>Prije tjedan dana ministar obrazovanja Radovan Fuchs imenovao je 23-članu Radnu skupinu koja do 31. kolovoza mora razdraditi i predložiti mjere za početak školske godine. Prije par dana ministar Fuchs je najavio da se za početak škole čekaju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije s konferencije zakazane za 31. kolovoza.</p><p>Pa je jutros ministar Fuchs uoči sjednice Vlade novinarima na Markovu trgu izjavio: "Vidite i sami što se zbiva s epidemiološkom situacijom. Tko zna, za tri tjedna pitanje je hoćemo li uopće moći početi s nastavom u školama".</p><p>Da bi ga na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković poklopio zaključkom: "Hvala vam lijepa, ministre, ali najvažnija poruka za djecu i roditelje je da 7. rujna počinje škola".</p><p>Tako se poznaju lideri u krizi, zar ne?</p><h2>Možda ovako, možda onako</h2><p>Uglavnom, znamo da ništa ne znamo. Škola možda počinje, možda ne počinje. Možda slušamo ministra, možda premijera. Možda je bitno što kaže struka, a možda samo što kaže politika.</p><p>A možda su iduća dva tjedna ključna...</p><p>Ako se prije šest mjeseci činilo da krizni stožer, epidemiolozi, stručnjaci i vladajuća politika koja se hvalila da upravlja krizom, imaju kontrolu nad ovom pandemijom, sada se to više ne čini.</p><p>Sve se raspada, širi se nesigurnost, pa i panika, jača nervoza, šalju se kontradiktorne poruke iz stručnih izvora, ali i iz Vlade koja se - eto - odmorila, opustila, osunčala, podružila s riskantnim osobama i pripremila za burnu jesen.</p><h2>Komični Capak</h2><p>Recimo, Krunoslav Capak u nekoliko dana dao je toliko kontradiktornih poruka da su njegovi medijski istupi postali prava atrakcija. Govorio je o "trendu pada", pa drugi dan tvrdio kako su "očekivali veće brojke". Pa kaže da je 90 slučajeva "vrhunac", pa dodaje da se očekuje "veliki rast".</p><p>Onda, šalju se upozorenja kako Hrvatskoj nedostaje epidemiologa i liječnika koji provode testiranja, a s druge strane se tvrdi kako "definitivno imamo dovoljno kapaciteta za testiranje".</p><p>Tko hoće, neka vjeruje. Kome hoće.</p><p>"Ako ovo eskalira do tih razmjera", kaže jutros ministar obrazovanja Fuchs o početku škole, "sigurno ćemo poduzeti neke druge mjere, ali ja se nadam, za sada je sve onako kako smo zamislili".</p><p>A tko dozvoljava da situacija eskalira?</p><h2>Gdje su mjere?</h2><p>Tko je taj koji bi mogao zaustaviti ili usporiti pandemiju? Tko je taj koji bi pandemiju morao staviti pod kontrolu? Ali to odbija jer se sve - zdravlje, sigurnost, svakodnevni život - položilo na oltar turističke sezone?</p><p>Ako je pandemija postala snažnija od ekonomije, odnosno počela je ugrožavati samu ekonomiju (kroz odlazak turista), ali i život za koji se mislilo da je normalan, tada se kreće u mjere zaustavljanja zaraze. A ne da se svi prave kao da je riječ o višoj sili. Ili da je sve prepušteno slučaju.</p><p>Odnosno, stihiji.</p><p>Slušajući, dakle, poruke politike i stožera, trebamo li biti zabrinuti zbog eksplozije pandemije ili se trebamo samo opustiti?</p><p>Kao što se Plenković opuštao u Opatiji, a Vili Beroš u društvu Nine Badrić...</p><h2>Ples smrti</h2><p>Je li pandemija nešto sa čime živimo ili nešto što zaustavlja naše živote?</p><p>Ili se borba protiv pandemije naprosto svodi na Fuchsovu poruku da je za više razrede predviđeno i rotiranje djece u razredu, "50 posto doma, 50 posto od kuće". To se zove freestyling.</p><p>Znamo da ništa ne znamo. </p><p>Znamo samo da je kaos.</p>