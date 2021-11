Godina iza nas ostavila je velikog traga na poslovanje hotelijera, ugostitelja, ali i na sve one vezane za HoReCa segment. Više nego ikad prije bilo je važno racionalizirano nabavljati i skladištiti robu, a online kupnju nije bilo moguće izbjeći. Da bi poslovanje moglo teći dalje, važno je bilo prilagoditi se tržištu i biti najbolji. Vođena time, tvrtka Velpro izazovima je doskočila tako da je kupcima omogućila online kupnju. Početkom srpnja predstavila je novu korporativnu internetsku stranicu, a plan je već iduće godine osvježiti postojeću internetsku prodavaonicu.

Razgovarali smo s Vedranom Begom, direktorom Područja veleprodaje i distribucije Velpra, koji nam je otkrio najveće prednosti Velpra, planove u segmentu vlastitih robnih marki, koliko je važan partnerski odnos s OPG-ovima, ali i kakva je bila turistička sezona s obzirom na broj distribucija.

Koje su najveće prednosti Velpra?

Kao najveću stratešku prednost Velpra naveo bih rasprostranjenost centara na području cijele Hrvatske, ali i bogatu ponudu asortimana. Jednaku pažnju u poslovanju pridajemo kupcima u maloprodaji i u kanalu HoReCa, i to je ono što nas je održalo i zbog čega smo uspjeli ovo izazovno razdoblje prebroditi sa što manjim gubicima u prodaji. Kroz svojih 16 veleprodajnih centara diljem Hrvatske te profesionalnim pristupom, kvalitetom i širinom asortimana i usluga, možemo u potpunosti odgovoriti na sve zahtjeve i potrebe tržišta, čak i u najizazovnijim situacijama.

Na više od 75.000 četvornih metara skladišnog prostora u 13 gradova kupcima je svakodnevno na raspolaganju više od 10.000 različitih artikala, što im jamči da će pronaći sve za svoje poslovanje na jednome mjestu. Nudimo im i mogućnost online narudžbe putem internetske stranice, a svojom raširenom logističkom mrežom te brzom i pouzdanom dostavom jamčimo isporuku u svim dijelovima Hrvatske u roku jednog dana.

Primjećujete li kakve promjene na HoReCa tržištu s obzirom na prošlu turističku sezonu?

Sezona iza nas bila je svima iznad očekivanja. Napokon se djelomično oporavio i HoReCa kanal, a prvenstveno tu mislim na hotele i restorane, koji su najviše bili pogođeni pandemijom. Ako gledamo "udarna" dva mjeseca, srpanj i kolovoz, ostvarili smo bolje rezultate nego u 2019., za koju svi znamo da je bila odlična. Ne treba zaboraviti ni to da su dobra očekivanja za razdoblje nakon ljeta jer su i najave dolazaka gostiju mnogo bolje nego prošle godine. Nažalost, HoReCa kanal i dalje će biti vrlo nestabilan u zadnjem kvartalu ove i prvom kvartalu iduće godine s obzirom na neizvjesnost situacije uzrokovane koronavirusom.

Što biste poručili malim poduzetnicima? Kako se mogu osnažiti na izazovnom tržištu i na što trebaju obratiti posebnu pozornost?

Uz kvalitetu proizvoda i cijenu, koje su među najvažnijim čimbenicima prilikom odabira, kupci sve više traže hrvatske proizvode, malih proizvođača i OPG-ova. Pandemija je još jedanput dokazala koliko je važno prepoznavanje truda i rada domaćih poljoprivrednika i OPG-ova te kolika je vrijednost dugogodišnje podrške Velpra razvoju hrvatske poljoprivrede. To na najbolji način potvrđujemo kroz suradnju s više od 4000 malih i velikih proizvođača iz svih dijelova Hrvatske. Partnerski odnos dodatno smo demonstrirali u jeku pandemije tijekom privremenog zatvaranja tržnica, kad smo malim domaćim poljoprivrednicima i OPG-ovima otvorili prijeko potreban prodajni kanal i omogućili im plasman proizvoda koje su dotad nudili uglavnom samo u manjim lokalnim sredinama.

Kakvi su vam planovi u segmentu vlastitih robnih marki?

Početkom 2020. godine postali smo dio Konzuma, čime nam je dana stabilnost i olakšano poslovanje kako bismo fokus poslovanja mogli usmjeriti na ključne stranke - kupce i na njihovo zadovoljstvo. U Konzumu i Velpru pridajemo veliku važnost robnim markama kroz svakodnevno razvijanje novih artikala i brendova uvažavajući najviše standarde kvalitete. Istraživanja su pokazala da kupci ostaju vjerni proizvodu privatne trgovačke marke kod kojeg prepoznaju vrijednost za izdvojeni novac, a to nama daje poticaj da neprestano unapređujemo kvalitetu i dizajn proizvoda, što svakako planiramo nastaviti kako bismo zadržali vodeću poziciju na tržištu. Najpoznatija i najprepoznatljivija robna marka Velpra je Rial, no tu su i druge kojima veleprodajnim kupcima nastojimo ponuditi što širu paletu istih proizvoda različitih brendova. Ponosni smo i na to što Konzum u segmentu privatnih trgovačkih marki surađuje s više od 200 proizvođača, pri čemu najveći naglasak stavljamo na našu najveću konkurentsku prednost – suradnju s hrvatskim proizvođačima, koju neprestano širimo i unapređujemo.

Jedan ste od rijetkih trgovačkih lanaca čiji zaposlenici blagdane provode u društvu najmilijih a ne na radnome mjestu. Hoćete li tu praksu nastaviti?

Nama su zaposlenici najvažniji resurs i zato je već tradicionalno Uskrsni ponedjeljak neradni dan, kao i Blagdan svetog Stjepana, kako bi svi zaposlenici mogli provesti te dane sa svojim najdražima. Osim toga, neprestano poboljšavamo uvjete rada za svoje zaposlenike te im pružamo mnoge pogodnosti, svjesni da sve što smo uspjeli do sada ostvariti ne bi bilo moguće bez njih.

Tako smo u rujnu uveli novu pogodnost u obliku popusta na mjesečnu kupnju u Konzumovim prodavaonicama, a nastavljamo s postojećim pogodnostima, poput isplate božićnice, uskrsnice i regresa, potpore za novorođenče te jubilarnih nagrada za zaposlenike. Zaposlenicima u Konzumu i Velpru na raspolaganju su i polica dodatnog zdravstvenog osiguranja, korištenje slobodnog dana kad im dijete kreće u osnovnu školu te popusti kod partnera kompanije, a redovito im omogućavamo i daljnji profesionalni razvoj kroz interna osposobljavanja i edukacije.