Pretvorila je svijet mališana u pravu bajku: 'Želimo biti predvodnik tekstilne revolucije'

Kreativno stvaralaštvo, tekstil i inovacije oduvijek su bili predmet interesa poduzetnice Silvije Celjak. Nakon završenog studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i nekoliko godina rada u struci odlučila je pokrenuti vlastiti biznis prvenstveno zato što su u drugim poduzećima, kaže, njezin rad sputavali, ograničavali i prisvajali, pa nije imala onu razinu slobode koja je potrebna da se ostvari u punom kapacitetu. Osim toga, željela je ponuditi nešto čega na tržištu manjka, a to su kvaliteta materijala i izrade, inovativan pristup i dobar dizajn.

'Dizajn gdje mašta nema granica'

Silvijina tvrtka Ethereal posluje tako već sedam godina, a riječ je o izradi tekstilnih proizvoda za bebe. Cilj joj je, ističe nam sugovornica, pretvoriti svijet mališana u pravu malu bajku, za čudesne trenutke od prvog dana, i to s proizvodima koji svojom mekoćom miluju kožu i dizajnom koji prenosi poruku da je svijet prepun ljepote, šarenila i čuda. No iako je podjednako zanimaju sve grane tekstilne industrije, upravo se na asortiman za djecu odlučila jer je uočila razne nedostatke i mnogo prostora za poboljšanje.

- Najveći udio na tržištu tekstilne industrije zauzimaju poduzeća koja uz minimalne troškove radne snage i od nekvalitetne sirovine proizvode jednolične proizvode u velikim količinama kako bi ostvarili što veći profit neovisno o zadovoljstvu kupaca. Proizvodnja dječje odjeće prije svega zahtijeva izrazito kvalitetne materijale koji posjeduju certifikat Oeco-Tex Standard 100 i/ili GOTS, koji jamči da su napravljeni od najfinijih sirovina, te da u izravnom dodiru s kožom nisu štetni - kaže Silvija.

Foto: Ethereal

U tom je segmentu poseban i dizajn, u kojemu mašta nema granica, kaže Silvija, a Ethereal se danas može pohvaliti izuzetno kvalitetnim i složnim timom koji trenutno ima 23 člana.

- Od samih početaka na tržištu su nas prepoznali kao drugačije, možda prije svega zbog specifičnog šarenila i razigranih dezena koji se ističu u moru jednoličnih pastelnih proizvoda. Ističemo se i po kvaliteti, to su proizvodi koji su sigurni za kožu i okoliš, koji traju te se nasljeđuju i prosljeđuju dalje, što je također bitan aspekt u zaštiti okoliša - ističe sugovornica.

Upornost, strpljivost, ambicioznost…

Vizija tvrtke je, kaže Silvija, tekstilnim proizvodima učiniti svijet ljepšim mjestom, a primjenom inovacija, društveno odgovornim poslovanjem i poštovanjem ekologije žele pokazati kako je moguće stvoriti uspješnu tekstilnu firmu na našem području.

- Razvijat ćemo nove proizvode korištenjem najnovijih tehnologija i omogućit ćemo da ti proizvodi budu dostupni svima, bez žrtvovanja funkcionalnosti, kvalitete ili estetike proizvoda. Naš je cilj da budemo jedno od onih poduzeća koja namjeravaju obnoviti hrvatsku tekstilnu industriju kvalitetnim i inovativnim proizvodima te uslugama - kaže sugovornica.

Foto: Ethereal

Silvija također smatra da je izuzetno teško biti poduzetnik u Hrvatskoj, posebice u tekstilnoj industriji. Naime, osim što su posljednjih godina cijene sirovina znatno rasle, pri pokretanju svog poslovanja Silvija se susrela s problemima financiranja poduzetničke ideje, što je na kraju uspješno realizirala kreditom.

- To je bio dugotrajan proces koji je zahtijevao puno strpljenja i upornosti. Svaki poduzetnik trebao bi imati upravo te kvalitete: upornost, strpljivost, ambicioznost, kreativnost, i nikad ne bi trebao odustati od svojih ideja i ciljeva bez obzira na to koliko je teško njihovo ostvarenje i na koliko prepreka će naići na putu - smatra Silvija i dodaje da je podrška banke u poduzetništvu izrazito važna.

- RBA je banka u kojoj su djelatnici izuzetno ljubazni, susretljivi te sve situacije, upite i probleme rješavaju u vrlo kratkom roku, odnosno odmah, što nije slučaj ni u jednoj drugoj banci. Osnovne stvari u poslovanju, kao što su odobreno prekoračenje računa i financiranje obrtnih sredstava, idu vrlo brzo, bez komplikacija, nepotrebne i pretjerane dokumentacije te dugotrajnog čekanja. Takav pristup do sada nam je uvelike pomogao u poslovanju - kaže sugovornica.

'Želimo predvoditi tekstilnu revoluciju'

Prema njezinim riječima, domaća tekstilna industrija trenutno nije u zavidnoj situaciji. Vrlo je teško, iskreno kaže Silvija, poslovati u uvjetima velike uvozne konkurencije i visokih proizvodnih troškova. A daljnju proizvodnju vidi jedino tako da svoje poslovanje prilagodi onome što od nas traži budućnost, a to su digitalizacija, snažna personalizacija, fleksibilnost, efikasnost, primjena umjetne inteligencije i velika kreativnost.

- To je smjer u kojem idemo ako uspijemo realizirati naš EU projekt ‘Komercijalizacija inovacija’. Domaća tekstilna poduzeća koja postižu dobre poslovne rezultate su ona koja su se orijentirala na izvoz. Mi do sada nismo ostvarili inozemnu suradnju, no na tome smo počeli raditi. Ove smo godine prvi put izlagali u Kölnu u Njemačkoj, Kind+ Jugend, najvećem sajmu za bebe i djecu, gdje smo predstavili svoje proizvode. Sajam je prošao odlično, imamo velik broj potencijalno zainteresiranih kupaca s kojima trenutno komuniciramo i nadamo se ostvarenju suradnje - kaže Silvija.

Foto: Ethereal

Na kraju nam je rekla kako je na cijelom poduzetničkom putu motivira to kad sama može učiniti nešto dobro za druge, za društvo i okoliš.

- Motiviraju me poslovni izazovi, razvoj proizvoda i inovacije, a osobna motivacija mi je obitelj, osobito najmlađi član, moj sinčić Fran. Za pet do deset godina nadamo se biti jedni od predvodnika tekstilne revolucije, pod time mislimo na održiv tekstil, odgovorno poslovanje, očuvanje okoliša i visoku razinu kvalitete koja osigurava trajnost proizvoda, samim time smanjenje tekstilnog otpada - zaključuje poduzetnica Silvija Celjak i poručuje svim poduzetnicima da budu uporni i ne odustaju bez obzira na to koliko se sve ponekad čini teško.

