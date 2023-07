Starim slavonskim hrastovima daje novi život: 'Neopisiva je energija koju prenosi to drvo'

Branka Zlatkov, inače ekonomistica, posljednjih se desetak godina bavi menadžment konzaltingom. No njezina karijera počela je kroz bankarstvo, u kojem je provela 17 godina, nakon čega je, kako i sama kaže, došlo do malog zasićenja. Odlučila je okušati se u poduzetništvu, i to s klijentima s kojima je radila u bankarstvu, a koji su željeli proširiti se na europsko tržište. Cijelu svoju poslovnu priču, dakle, zaokružila je konzaltingom, ali paralelno s tim, nemirna duha i dovoljnom širinom znanja, s obitelji je pokrenula još jednu posebnu i unikatnu poduzetničku priču.

Stari slavonski trupci u novoj ulozi

Cijeli život uvjerena je, kaže nam naša sugovornica, da treba cijeniti ono što nam je priroda dala, a tijekom poslovne karijere prvo treba mnogo toga naučiti pa se potom profesionalno i dokazivati te onda primijeniti sve naučeno pa s iskustvom pokrenuti nešto svoje.

- Tako je otprilike došla ideja za naš brend Natu. Mi smo u priči o proizvodnji drva i drvenih proizvoda 30-ak godina. Cijela naša proizvodnja pozicionirana je u Hrvatskoj. Hrast je toliko čvrsto, snažno i ustrajno drvo i njemu odgovaraju vremenski uvjeti kao što su sunce, kiša, vlaga i vjetar. Iz svih tih saznanja i iskustva, prije godinu dana odlučili smo starim slavonskim trupcima dati jedan novi život. Htjeli smo stvoriti nešto svojim rukama i tako su nastali savršeno nesavršeni Natu stolovi, iz jednog komada bez spajanja, bez lijepljenja, samo smjer koji nam definira priroda i oblikovanje ljudskom rukom, unikatno i jedinstveno za svaki stol - opisuje nam na početku Branka.

Jedna od misija njihova brenda je, kaže, zaokružena održivost. Naime, svu sirovinu nabavljaju isključivo u Hrvatskoj, njihov proizvod također ima FSC certifikat kao jamstvo održivosti, a završna proizvodnja je ručni rad.

- U pravilu, kad takav trupac počnete obrađivati, ne postoje nikakve automatske proizvodne linije nego se sve obrađuje rukama, u početnoj fazi ručnim pilama. Svako zaobljenje stola ljudski je rad, a sve nepravilnosti ili zadržavamo ili korigiramo, također rukama. Kao zadnji dio, koristimo prirodno laneno ulje, kojim hrastu dajemo njegovu prirodnu boju, a u svakom dijelu proizvodnje nastojimo zadržati upravo prirodnost - ističe naša sugovornica.

'Inspiraciju crpim iz života'

Sam proces proizvodnje ovako jednog stola sastoji se od obrade i pripreme ali isto tako i od sušenja koje je ujedno, dodaje Branka, i vremenski najzahtjevniji dio, ali čini konačni proizvod dugovječnim.

- Ako govorimo recimo o našoj OZE kolekciji mi napravimo stol iz jednog trupca hrasta, a to zahtjeva i do godinu nekada i tri sušenja. S druge strane ako imamo ravne površine, odnosno stolove s ravnim plohama i metalnim nogama koje isto tako kupujemo od hrvatskog proizvođača, te ravne hrastove plohe idu u sušare i potrebno im je sušenje do 180 dana. Sve ovisi o modelu i proizvodu, ali za jedan OZE stol treba otprilike tri mjeseca rada u obradi – kaže nam vlasnica brenda Natu dodajući da količina proizvedenih stolova ovisi o dostupnoj količini trupaca, a sama izrada se vrši isključivo prema narudžbi.

Inspiraciju za stvaranje i dizajn, iskreno navodi naša sugovornica, crpi iz svakodnevnog života. Točnije, iz onoga što ju okružuje, onoga što čita, ali pokoja ideja zna se izroditi i iz putovanja. Glavna nit vodilja je, dodaje, primijetiti ono što ljudima zaista treba.

- S obzirom na to da dolazim iz bankarskog svijeta, u kojem je puno brojki, tablica i novca, na neki način tamo ne možete stvarati i kreirati nešto svojim rukama. Ovo je bio odmak, prilika da zaista stvorimo nešto što će trajati dugoročno. Nešto što će se koristiti i prenositi na generacije. Pored svojih dosadašnjih poslovnih pothvata, htjeli smo napraviti iskorak u smislu kreativnog dopunjavanja i stvaranja nečega što će imati vrijednost drugima u njihovu životnom prostoru i što će biti održivo. A opet bitno je naglasiti da je to nešto naše, naš stari slavonski hrast lužnjak, da je proizvodnja u našoj zemlji i da je to rad naših ljudi - kaže naša sugovornica.

'To drvo prenosi neopisivu energiju'

Stolove najčešće izlaže na sajmovima, na kojima, kaže, svaki primjerak i proda, a to je ujedno pokazatelj da ljudi, kad osjete i vide takve proizvode, onda se odluče i na njihovu kupnju.

- Neprocjenjiv je osjećaj kad posjetitelji dolaze i kad rukom dodiruju naše stolove. Neopisiva je ta energija koju hrast i hrastovo drvo prenose. Danas smo u tako velikom tehnološkom razvoju, sve je postalo virtualno. Međutim, i dalje, kad netko želi unijeti u svoj prostor pojedini element i detalj, želi ga isto tako isprobati, osjetiti, vidjeti i taknuti – ističe Branka.

Brend Natu surađivao je i s inozemnim tržištem, a upravo su suradnja i izlaganje na stranim sajmovima jedan od ciljeva ove poduzetničke obitelji.

- U početku, kad startate s poslom, vrlo je lijepo imati i 'anđele' oko sebe koji vam financijski mogu dati podršku. Mi surađujemo već desetak godina s RBA. U zadnjih nekoliko godina RBA je automatizirala svoje bankarske procese. Prate svoje klijente tako da postoje parametri koji pokazuju gdje se, u poslovnom smislu, određeni poduzetnik nalazi te koje proizvode i usluge banke može koristiti. A nama kao poduzetnicima bitna je brzina. Sve bankarske operacije i poslovne aktivnosti možemo obaviti putem interneta, a podrška je besprijekorna - ističe naša sugovornica.

I na kraju, prema njezinu mišljenju, poduzetništvo je slaganje i strukturiranje. U poduzetništvu je bitno otvarati granice, a ne zatvarati ih. A poanta uspješnog posla je nametnuti tržištu nešto za što nije bila potreba, a sada svi to žele.

- Nije lako, ali trebamo sanjati više. Poduzetnički put je dugačak i trnovit. Ima uspona i padova, ali ako ulaziš u poduzetništvo, moraš biti spreman na to da nema radnog vremena, moraš biti spreman uložiti svu svoju energiju i sve svoje resurse. I na taj način treba plivati u tim vodama - zaključuje Branka Zlatkov, vlasnica brenda Natu.